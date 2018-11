iPhone X e iPhone 8 8+ | prestazioni volutamente ridotte con iOS 12 | 1

Come trasferire tutti i dati su iPhone XS iPhone XS Max da un vecchio iPhone : trasferire tutti i dati da un iPhone Plus a un nuovo iPhone XS utilizzando iTunes la guida che ti aiuterà a non perdere neanche un dato presente sul tuo smartphone Apple.

Come aggiungere email su iPhone e iPad : L’account email presente nel vostro dispositivo iOS non è quello che utilizzate solitamente? Volete inserire un nuovo account, ma non sapete Come fare? Allora questo è l’articolo che fa decisamente per voi. Esistono due diversi leggi di più...

Le novità di Blizzcon sorridono a Mac e iPhone - : Ritorno alle origini per il mondo di Azeroth Mentre il mondo di Diablo guarda avanti, quello di Warcraft e World of Warcraft fa un salto all'indietro di diversi anni riproponendosi in versioni ...

Apple aggiunge iPhone 5 all’elenco dei prodotti “vintage e obsoleti” : Apple ha aggiornato questa settimana la sua lista di prodotti vintage e obsoleti per fare una notevole aggiunta. A partire dal 30 Ottobre, l’iPhone 5 verrà classificato come vintage negli Stati Uniti e obsoleto nel resto del mondo. Per coloro che leggi di più...

La batterie degli iPhone durano sempre meno : Le batterie non tengono il ritmo di schermi e processori. I display diventano sempre più grandi, le prestazioni degli smartphone migliorano, ma la durata di una singola ricarica cala. Una flessione ...

Apple non dirà più quanti iPhone vende. E crolla : Maddalena Camera Per Apple, quello annunciato giovedì in tarda serata, è stato il miglior bilancio di sempre sui 12 mesi, 269 miliardi di dollari di ricavi e 59 di utili, eppure ieri il titolo ha ...

In un mercato degli smartphone in calo - iPhone resta stabile - : ... che perde nel quarto di riferimento il 13,4%, con 72,2 milioni di unità vendute, mentre Huawei continua ad avvicinarsi alla leadership, e si impone come produttore numero due al mondo nella ...

Apple non rivelerà più il numero di iPhone - iPad e Mac venduti in ogni trimestre : Apple ha da poco annunciato i risultati di vendite dell’ultimo trimestre. Questo ha evidenziato un numero di iPhone venduti abbastanza alto, ma che si aggira intorno alle stesse cifre registrate nello stesso periodo dell’anno scorso; anche leggi di più...

Mophie Juice Pack Air - finalmente disponibile la cover-batteria per iPhone X - : Sebbene arrivi con un importante ritardo è stata comunque la prima custodia al mondo per iPhone X ad essere dotata della sopracitata tecnologia Qi, che consente cioè di ricaricare la batteria ...

Come impostare Mail su iPhone : Apple offre preinstallata sui suoi dispositivi iOS un client e-Mail predefinito chiamato Mail che consente di gestire, attraverso un’unica applicazione, diversi account Come quelli di iCloud, Google, Yahoo e Outlook. In questa guida odierna vi spiegheremo leggi di più...

Apple iPhone XR - il modello colorato di Apple - alla prova dei fatti. Non è male ma costa troppo : Vi state chiedendo se il vostro prossimo smartphone Apple sarà il modello XR, la versione “meno costosa” di iPhone, o l’XS, evoluzione di iPhone X? Per aiutarvi nella scelta pubblichiamo la nostra prova del modello XR, che ha messo in luce prestazioni paragonabili a quelle dei fratelli maggiori XS e XS Max, una buona autonomia e un comparto fotografico convincente. Peccato per il prezzo di 899 euro, che a nostro avviso è troppo ...

iOS 12.1 - anche iPhone 8 e X potrebbero “rallentare” : L’aggiornamento ad iOS 12.1 che Apple ha iniziato a diffondere in questi giorni non conterrà soltanto emoji e nuove funzionalità, ma porterà a bordo di iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X una soluzione precedentemente destinata solo ai dispositivi meno recenti: la limitazione delle capacità del processore già attiva su iPhone 7 e precedenti. Il sistema di controllo serve a preservare il corretto funzionamento dei telefoni anche in presenza ...

Apple considera iPhone 5 obsoleto : ecco cosa cambierà per il melafonino : Non buonissime notizie arrivano sul conto di iPhone 5, definito ormai 'vintage' od 'obsoleto', a seconda se si parli di Stati Uniti o resto del mondo. Il melafonino del 2012, che ha segnato la storia del segmento, cambia categoria, avendo superato i 5 anni d'età. Questo, però, non significa che il produttore californiano cesserà di prendersene cura, visto che di recente si sta predisponendo per il lancio di un programma di riparazione dedicato a ...