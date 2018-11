iPhone | sono arrivati 70 nuovi emoji - Curiosità | news ed informazioni

iOS12 - GreyKey addio : gli iPhone sono a prova di polizia : A quanto pare l'ultima versione del sistema operativo proteggerebbe gli iPhone da qualsiasi intromissione di polizia e agenzie federali statunitensi, rendendo inutile il ricorso alla prodigiosa scatoletta sblocca-passcode

NSA «Gli iPhone di Trump sono spiati da Cina e Russia» - : Invece un terzo iPhone personale sarebbe in tutto e per tutto identico a milioni di iPhone venduti e in circolazione in tutto il mondo, quindi senza alcuna protezione e con la possibilità di ...

Niente da fare per Android : iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo : I primi test sul campo mostrano che il processore A12 Bionic dei nuovi iPhone XS e XS Max di Apple è il più veloce al mondo. Gli smartphone Android stanno a guardare Niente da fare per Android: iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo Arrivati da pochi giorni, ma in rete […]

Quanto sono resistenti iPhone XS e XS Max? Un test ha la risposta : Quando ci si appresta ad acquistare uno smartphone una delle preoccupazioni maggiori resta quella relativa alla sua robustezza: andare in giro con un aggeggio pronto a finire in mille pezzi al primo urto o ad andare in tilt per uno schizzo d’acqua non è il massimo, soprattutto quando l’oggetto in questione costa più di mille euro. Ecco perché la compagnia di assicurazione SquareTrade ha voluto mettere alla prova gli ultimi iPhone di ...

Le 3 ragioni per considerare Huawei Mate 20 Pro più potente dell’iPhone XS : in Cina sono sicuri : C'è grandissima attesa attorno all'evento in programma a metà ottobre, quando finalmente conosceremo le principali caratteristiche hardware e probabilmente software del cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, il nuovo membro di una famiglia che promette benissimo. Il top di gamma, infatti, potrà contare su un processori probabilmente senza uguali sul mercato, in quanto a detta del produttore asiatico Kirin 980 dovrebbe essere addirittura più performante ...

Quanto sono resistenti iPhone XS e XS Max? Inequivocabile drop-test in video : Apple non ha dubbi sulla qualità costruttiva di iPhone XS e XS Max, che si contraddistinguerebbero dalla precedente generazione per alcuni accorgimenti di natura pratica in grado di fare la differenza in termini di durevolezza e resistenza. Sarà realmente così? Sappiamo bene la mela morsicata Quanto sia brava nell'attività di marketing, e quindi nello sponsorizzare i propri prodotti: nella vita quotidiana questi nuovi dispositivi riusciranno per ...

Ciao Android - iPhone XS Max e XS sono i telefoni più veloci al mondo - : ... distanziando i top di gamma Android più potenti, con una sola eccezione Ancora una volta gli iPhone sono gli smartphone più veloci al mondo, lo dimostrano i primi benchmark iPhone XS Max e XS ...

Gb - Femministe contro Apple : 'Gli iPhone sono troppo grandi per le mani delle donne' : Dato che la mano femminile media è più corta di un pollice in larghezza rispetto a quella maschile, le donne denunciano di aver bisogno di dispositivi più piccoli. La larghezza dello schermo dei nuovi ...

Quanto sono grandi i nuovi iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr? Dimensioni a confronto : Volete sapere le Dimensioni dei nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Eccoli confrontanti con diversi smartphone in commercio Quanto sono grandi i nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Dimensioni a confronto Apple ha presentato i 3 nuovi iPhone, iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display […]

Apple presenta la nuova generazione di melafonini. Sono iPhone Xs - Xs Max e Xr : E’ da oltre 10 anni a questa parte che il mese di settembre, per gli appassionati di tecnologia e non solo, rappresenta il periodo in cui la celebre Apple apre il sipario sulla nuova generazione di iPhone, considerato il prodotto di maggior successo dell’azienda di Cupertino che continua a trainare il fatturato della società. Ogni presentazione è anticipata da mesi di indiscrezioni che forniscono dettagli sull’aspetto e le ...

I prezzi iPhone XS e XR : dove sono i rincari e perché da noi costa di più : (Foto: Apple) A poche ore dall’evento di lancio dei nuovi iPhone, a fare discutere tra le altre cose sono come sempre anche i prezzi, che partono dagli 889 euro chiesti per la versione base di iPhone XR per arrivare ai 1689 euro della versione da mezzo terabyte di iPhone XS Max. prezzi alti, sicuramente, che però in Italia sono più alti che altrove; non solo rispetto agli Stati Uniti, dove anche applicando la tassazione locale i gadget ...

Apple lancia iPhone Xs e la versione Max : sempre più grandi - gli smartphone sono la nuova Tv : E ora anche con lo sport in diretta, grazie allo sbarco nel mondo del calcio , e non solo, di realtà quali Dazn o Now Tv di Sky. Nel 2017 il 57% degli americani ha usato ogni mese una di queste app, ...