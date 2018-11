Intesa Sanpaolo | 170 milioni di euro per emergenza maltempo

romadailynews

(Di giovedì 1 novembre 2018) Daun miliardo diper i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito in questi giorni l’Italia. 170diper Lazio, Sardegna e Sicilia previsti. I finanziamenti potranno essere attivati con un iter semplificato sulla base della sola autocertificazione. Le richieste verranno gestite in via prioritaria. Tutte le filiali sul territorio a disposizione per fornire informazioni e assistenza immediata.ha stanziato un plafond di un miliardo diper andare incontro alla situazione dicreatasi in questi giorni a causa di straordinari eventi atmosferici che hanno colpito l’Italia. In particolare per i territori del Lazio, Sardegna e Sicilia sono stati destinati 170. Verranno messi a disposizione finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle ...