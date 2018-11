Inter | la ‘missione’ di Marotta | vincere subito e ‘beffare’ la Juventus | le intenzioni

calcioweb.eu

(Di giovedì 1 novembre 2018) Il campionato di Serie A sta entrando nella fase importante, una squadra assolutamente in grande forma è l’di Luciano Spalletti, i nerazzurri sono reduci dal netto successo in trasferta contro la Lazio, si tratta di un importante passo in avanti per la Champions League o… forse qualcosa in più. Si perchè i punti di distacco dallasono solo sei ed i prossimi impegni chiariranno meglio gli obiettivi. E per ritornare ad altissimi livelli i nerazzurri hanno deciso di affidarsi all’ex, una garanzia ed un mercato che si preannuncia scoppiettante e che potrebbe essere d’assalto dopo i problemi del fair play finanziario delle ultime stagioni. L’addio trae laè stato sicuramente inaspettato, un fulmine a ciel sereno considerando i tanti successi delle ultime stagioni. L’non è si fatto sfuggire ...