Inter-Genoa | tutto quello che c' è da sapere

Genoa - la sconfitta di ieri porta con sè qualche strascico : contro l’Inter assente un titolarissimo : Come se non bastasse la sconfitta all’ultimo secondo, il Genoa perde un elemento importantissimo della formazione titolare in vista del prossimo impegno contro l’Inter. La partita si giocherà sabato alle 15, ancora una volta a “San Siro”, e i rossoblu saranno privi del loro capitano Domenico Criscito, che ieri sera è stato ammonito per la quinta volta nelle prime dieci giornate di campionato (una pericolosa media di ...

Inter - oltre 140mila tifosi a San Siro per Genoa e Barça : tutti i numeri da record : I numeri - riportati dal Corriere dello Sport - dicono tutto: l'Inter ha 39.500 abbonati circa , contro i 30.889 della scorsa stagione e una media spettatori a partita di questo campionato di 61.677 .

Inter-Genoa streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Inter-Genoa streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Inter-Genoa, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Inter-Genoa in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su ...

Inter - febbre scudetto : sabato con il Genoa previsti più di 65mila tifosi - : EVENTO PER GLI Inter CLUB - Quello di sabato sarà un match speciale soprattutto per gli Inter Club di tutto il mondo. sabato al Meazza, infatti, arriveranno oltre 21mila soci in rappresentanza di più ...

Inter - col Genoa 65 mila tifosi a San Siro : TORINO - Anche in occasione di Inter-Genoa , in programma sabato 3 novembre alle ore 15, San Siro sarà completamente colorato di nerazzurro. A soli tre giorni dal grande appuntamento casalingo di ...

Inter - attesi 65mila spettatori a San Siro per la gara col Genoa : Cresce l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter, spinto dalle sei vittorie di fila in campionato della squadra di Luciano Spalletti. Saranno infatti oltre 65mila quelli presenti a San Siro per la sfida contro il Genoa di sabato 3 novembre alle 15. Lo stadio si colorerà ancora di nerazzurro per quella che sarà una partita speciale per gli Inter Club. L’evento porterà al Meazza oltre 21.000 soci, in rappresentanza di più di 20 ...

Maltempo - pesante allerta meteo : Genoa-Udinese e Lazio-Inter a rischio : Il Maltempo si appresta a giungere in gran parte dell’Italia: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo. E tra le conseguenze anche il rinvio delle partite: Genoa-Udinese in programma domani alle ore 15 a Marassi e Lazio-Inter che si giocherà lunedì alle 20.30 sono a rischio. Le precipitazioni si stanno abbattendo copiosamente lungo quasi tutta l’Italia, colpendo principalmente il settentrione. Il picco è ...

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’Interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

DIRETTA/ Genoa Parma (risultato live 1-3) streaming video Dazn : Intervallo - gialloblù avanti : DIRETTA Genoa Parma, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi per l’ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Genoa - Piatek fa impazzire tutti : piace a Juve - Inter e Roma - ma… : Piatek FA impazzire tutti- Si scrive Krzysztof Piatek, si legge “gol”. Un inizio di stagione esaltante per l’attaccante del Genoa, attuale capocannoniere della Serie A. Tecnica, senso del gol e strapotere fisico. L’attaccante polacco ha già catturato su di se tutte le attenzioni delle big italiane, ma anche Europee. Un impatto devastante sul campionato italiano e […] L'articolo Genoa, Piatek fa impazzire tutti: ...

Calciomercato Genoa - tutti pazzi di Piatek : ecco i club Interessati all’attaccante [FOTO] : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ...