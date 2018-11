Inter | dai punti alla difesa e Icardi va meglio di Milito

Milano. M4 : un milione per le imprese Interessate dai cantieri : Fino a giovedì 28 novembre sarà possibile presentare domanda per accedere ai contributi comunali a sostegno delle imprese commerciali e

Dai Moratti a Steven Zhang : tutti i presidenti dell'Inter LE FOTO : Il nuovo presidente Steven Zhang raccoglie il testimone dal tycoon indonesiano Erick Thoir, che a sua volta aveva acquistato nel 2013 la società da Massimo Moratti, artefice del Triplete. E figlio di ...

Incidenti causati dai Tir destinati a crescere. Ecco perché succederà senza Interventi immediati : Una situazione ad alto rischio che richiede immediate risposte dal Governo, ma non solo.Anche il mondo dell'autotrasporto può e deve contribuire a questa campagna di sicurezza 'Sarebbe di ...

Omicidio a Secondigliano - c'è la pista Interna : trappola mortale firmata dai Licciardi : Appuntamento con il killer che ti scarica addosso l'intero caricatore della pistola. E all'incontro con i suoi assassini ci era andato senza cellulare, come da tempo era abituato a fare per evitare di ...

Inter - Spalletti : "Poco coraggiosi. Mi aspettavo di più dai miei giocatori" : ... "Se vieni qui per fare un contropiede e lasci il pallino del gioco a loro combini poco - spiega l'allenatore ai microfoni di Sky Sport -. Non siamo stati coraggiosi questa sera, loro sono stati ...

La notte di San Siro - è derby Inter-Milan : Ultime dai campi e formazioni : La notte di San Siro, è derby Inter-Milan: Ultime dai campi e formazioni. derby di Milano che si preannuncia al cardiopalma questa

Inter Milan - coreografie Derby/ Lo spettacolo a San Siro : sarà un derby dai numeri record! : Inter Milan, coreografie del derby: attesa per i lavori delle due tifoserie, vere e proprie opere d’arte che verranno esibite prima del fischio d’inizio a San Siro.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:19:00 GMT)

InterPELLANZE " Presentate dai gruppi GOL e FI in Consiglio comunale : Richieste in merito alla pericolosità di via Comacchio e alla gestione rifiuti alle Corti di Medoro 19-10-2018 / Giorno per giorno Queste le INTERPELLANZE pervenute agli uffici comunali: - il ...

Alimentari - un altro richiamo dai supermercati. “Presenza di Escherichia coli”. Prodotto e lotti Interessati : Non solo il tonno Mareblu. Il Ministero della Salute, pochi minuti fa, ha ordinato il ritiro anche di un altro Prodotto molto presente nelle tavole degli italiani: la scamorza. Anche in questo caso il richiamo avviene per prevenire sulla salute dei consumatori causa probabile presenza di Escherichia Coli. Ma che cos’è questo batterio e cosa può comportare? Le infezioni intestinali da E. coli si sviluppano mangiando cibo contaminato, ...

Donna muore dopo l'Intervento nel Napoletano : 'È stata avvelenata dai farmaci' : Subito dopo la vicenda di una Donna salvata in extremis, nel cui addome era stato 'dimenticato' il filo di un laparoscopio, scoppia un altro caso nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, la più grande ...

Donna muore dopo l?Intervento nel Napoletano : «È stata avvelenata dai farmaci» : Subito dopo la vicenda di una Donna salvata in extremis, nel cui addome era stato «dimenticato» il filo di un laparoscopio, scoppia un altro caso nella clinica Villa dei Fiori di Acerra,...

Ue - Moscovici : 'Regole fatte dai governi non dai burocrati - anche nell'Interesse dell'Italia' : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, torna a difendere le regole europee e replica indirettamente alle ripetute dichiarazioni dei vicepremier Salvini e Di Maio. 'Le regole ...

Ricomincio dai Libri - cosa si può migliorare nella fiera di Napoli tra le più Interessanti d’Italia : Si è chiusa domenica l’ultima edizione di Ricomincio dai Libri, la fiera del libro di Napoli organizzata da un nutrito gruppo di giovani napoletani amanti del libro. Gli organizzatori stanno facendo crescere anno dopo anno questa manifestazione. Da San Giorgio a Cremano, a Forcella fino al Museo Archeologico di Napoli. Migliaia i visitatori, centinaia di metri di code per vedere le collezioni archeologiche e le collane di Libri. Un mix perfetto ...