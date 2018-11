Infortunio Inglese | la lombalgia tormenta l’attaccante gialloblu | la sua presenza contro

calcioweb.eu

(Di giovedì 1 novembre 2018)– L'attaccante crociato è ancora alle prese con la, che gli ha fatto saltare la partita di Bergamol'Atalanta e rischia di non fargli disputare anche quella del "Tardini"il Frosinone. L'ex Chievo, infatti, non si allena con il gruppo: per lui solo lavoro personalizzato e terapie, che non fanno ben sperare né D'Aversa né i tifosi del Parma. Nel caso in cui non dovesse farcela, al centro dell'attacco conferma per Ceravolo, coadiuvato da Gervinho e da Di Gaudio.