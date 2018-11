Incidenti sul lavoro | 27 morti in Calabria nel 2018

Incidenti sul lavoro - batte la testa mentre è a bordo di un muletto : morto un operaio 18enne a Milano : Ha battuto la testa mentre era su un muletto guidato da un collega: dava le spalle al senso di marcia a non si è accorto di un abbassamento del soffitto. È morto in questo modo un operaio di 18 che stava lavorando all’’installazione della fibra ottica nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di piazzale Portello, a Milano. Il ragazzo ha battuto la testa contro un’architrave ed è finito a terra privo di conoscenza. L’incidente è ...

Emergenza maltempo sul Torinese - disagi e Incidenti : uomo schiacciato da un albero : E' peggiorata nella serata di lunedì 29 ottobre la situazione sul Torinese a causa delle abbondanti piogge che da molte ore si abbattono sul Piemonte. A Venaria Reale, in via Cavallo, intorno alle 19 ...

Morti sul lavoro - 834 vittime tra gennaio a settembre : aumento dell’8 - 5% rispetto al 2017 nonostante meno Incidenti : Sessantacinque Morti in più nei primi 9 mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In Italia si registrano meno infortuni sul lavoro, ma aumentano le vittime: è la fotografia scattata dall’Inail sulla base delle denunce presentate all’Istituto. Da gennaio a settembre sono state 834 le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro, l’8,5% in più rispetto alle 769 del 2017. “L’aumento ...

Incidenti sul lavoro in crescita tra i giovani : ...2%, più che triplo rispetto a quello medio generale , ha sottolineato Giacomelli nella sua relazione, e per gli studenti che entreranno nel mondo del lavoro nei prossimi anni. Di qui la richiesta di ...

Oggi la 68ª Giornata dedicata alle vittime degli Incidenti sul lavoro : Teleborsa, - Si celebra Oggi, domenica 14 ottobre, in tutta Italia la 68° Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica. Al centro ...

Mattarella sugli Incidenti sul lavoro : 'Numeri inaccettabili - dramma che ferisce la società' : 'Il dramma delle vittime degli incidenti sul lavoro ancora oggi ferisce la nostra società. Garantire a tutti la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro è scelta di civiltà. L'attenzione per ciò ...

Incidenti a Tavernole sul Mella e Brescia SIRENE DI NOTTE : Sulla Strada Provinciale Bs345 a Tavernole sul Mella un'auto è finita contro un ostacolo alle 22.14. Alla guida c'era un uomo di 47 anni soccorso in codice rosso da un'ambulanza e un'automedica. Per ...

Domenica a Ragusa la Giornata Nazionale per le vittime di Incidenti sul lavoro : Sara’ celebrata Domenica 14 anche a Ragusa la Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Deposizione di una corona d’alloro.

Incidenti montagna - precipita sul Bernina : morto escursionista : Tragedia alpinistica oggi pomeriggio, attorno alle 17.30, in Alta Valmalenco. Un uomo e’ precipitato perdendo la vita sul massiccio montuoso del Bernina, in territorio comunale di Lanzada (Sondrio). Ancora non si sa se la vittima sia un italiano o uno straniero. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del cadavere da parte delle squadre del Soccorso Alpino della VII delegazione di Valtellina e Valchiavenna e del Sagf della Guardia ...

Incidenti montagna : tedesco muore sulla Croda Fiscalina : Un turista tedesco ha perso la vita durante la scalata della Croda Fiscalina, una vetta di 2.677 metri nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. L’uomo è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. La salma è stata portata a valle dall’elisoccorso altoatesino Pelikan 2. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino. Si tratta del secondo incidente mortale nel giro di poche ore in Alto Adige. Sull’Ortles uno ...

