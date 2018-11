In India è stata eretta la statua più alta del mondo

È stata inaugurata la statua più alta del mondo - in India : È alta 182 metri, si chiama "statua dell'Unità" e raffigura l'eroe indipendentista Sardar Patel The post È stata inaugurata la statua più alta del mondo, in India appeared first on Il Post.

India - CORTE SUPREMA : "ESSERE GAY NON È PIÙ REATO"/ Sentenza storica : nel 2013 era stata annullata : INDIA, essere gay non è più un reato: la CORTE SUPREMA INDIAna depenalizza il reato di omosessualità, non è più "contro natura". Il percorso giudiziario e il "mancato" intervento di Modi

Olly Esse - la dj denuncia Air India : “Sono stata schiaffeggiata e insultata in aeroporto : non ho mai visto nulla di simile” : Impazza sui media Indiani il botta e risposta a distanza tra Olly Esse, dj e performer italiana, star della musica elettronica, e la compagnia Air India. L’artista, dopo aver inviato un reclamo formale, ha denunciato pubblicamente la compagnia, sia sul suo profilo Facebook, che con interviste, per l’aggressione subita all’aeroporto internazionale di Hyderabd il 19 agosto. Secondo il suo racconto, il 19 agosto, mentre cercava di avere ...