In cinque stuprano una giovane a Bari | scattano gli arresti al Cara

(Di giovedì 1 novembre 2018) Aveva lasciato la Nigeria con il sogno di una vita migliore ma, dopo mesi di stenti in un viaggio della speranza che l'ha portata prima in Libia e poi su un barcone diretto in Italia, sarebbe diventata vittima dei suoi stessi connazionali nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di-Palese. Qui una 24enne nigeriana, che attualmente si trova in una struttura protetta, sarebbe stata violentata, picchiata e minacciata per mesi, fino a quando ha trovato il coraggio di denunciare.Dopo un anno di indagini, la Polizia ha arrestato quattro cittadini nigeriani (ricercata una quinta persona) di età compresa tra i 21 e i 37 anni, ora in carcere per i reati di concorso in violenza sessuale di gruppo e violenza privata. Interrogati dal gip, però, gli indagati hanno negato gli abusi. A uno di loro l'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere, dove l'uomo è detenuto già da alcuni mesi per l'omicidio volontario di un connazionale nigeriano avvenuto l'8 maggio 2017 sempre all'interno deldurante un litigio.