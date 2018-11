: ArcelorMittal prende l'Ilva - Adnkronos : ArcelorMittal prende l'Ilva - genova24it : Si chiamerà 'AncelorMittal Italia' - pokharaadventur : RT @BinaryOptionEU: ArcelorMittal prende l'Ilva -

hala transazione di AM Investco Italy Srl per acquisire l',di cui ha quindi assunto il controllo.formerà il nuovo polo industrialeItalia."Creeremo valore per la nostra società, gli stakeholder die l'economia italiana", ha detto Lakshmi Mittal, presidente e ceo. "Caposaldo dei nostri impegni di investimenti" il programma "di investimenti ambientali, che ammontano a 1,15 mld", afferma Aditya Mittal, direttore finanziario e capo delle attività europee.