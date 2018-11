Il ' sorvegliato speciale' non ce l' ha fatta | è esondato il fiume Verdura | danni agli

Maltempo a Venezia - fiume Piave sorvegliato speciale : evacuato l'outlet di Noventa : SAN DONÀ DI Piave , Venezia, Seconda giornata di passione nel Veneziano, che dopo l'acqua alta da record di lunedì deve fare i conti con il Piave in piena. Il fiume, l'unico sorvegliato speciale in ...

Lo stalker è pericoloso come un mafioso - sarà sorvegliato speciale : a Milano il primo provvedimento : Un presunto stalker può essere equiparato ad un presunto mafioso e gli può essere applicata la misura della sorveglianza speciale per pericolosità sociale, che prevede prescrizioni come l'obbligo di ...

GRICIGNANO D'AVERSA " sorvegliato speciale bloccato in via della Stazione : I Carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno tratto in arresto, RICCIARDI Salvatore, cl. 83 , del posto. L'uomo, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza ...

Confine Italia-Svizzera sorvegliato speciale per scosse di terremoto : Confine Italia-Svizzera sorvegliato speciale da parte dei sismografi per le diverse scosse di terremoto avvenute a poche ore di distanza. terremoto al Confine tra Italia e Svizzera Ultima in ordine di ...