Il sistema nervoso può proteggerci dalle infezioni | la scienza spiega come

Così nascono le “stelle” del cervello : gli astrociti aiuteranno a comprendere i disturbi del sistema nervoso : Una ricerca ha rivelato come nascono le “stelle” del cervello: sono gli astrociti, cellule Così denominate per la loro tipica (ma non unica) morfologia stellata. A lungo considerate come un semplice collante tra neuroni, sono in realtà essenziali per il corretto sviluppo e funzionamento neuronale: capire la loro origine aiuterà a comprendere i disturbi dello sviluppo del sistema nervoso, come indica lo studio pubblicato sulla rivista ...