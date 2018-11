Il settore automotive dell' Italia brillante | +1 | 61% | | guizzo positivo per Sogefi

Prevalgono le vendite per il settore automotive dell'Italia - -1 - 13% - - andamento negativo per Pininfarina : Si è mosso in territorio negativo il comparto italiano auto e ricambi , che è peggiore dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha chiuso a quota 186.017,56 in calo ...

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +3 - 20% - : Rally per il comparto italiano auto e ricambi , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 187.671,06 e sta ...

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +2 - 36% - . Effervescente Pirelli : Rally per il comparto italiano auto e ricambi , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 180.443,13 e sta ...

Exploit del settore automotive dell'Italia - +2 - 02% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler : Andamento brillante per il comparto italiano auto e ricambi , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota ...

Il settore automotive dell'Italia si è mosso verso il basso - -3 - 53% - . Scivola FCA : Andamento depresso per il comparto italiano auto e ricambi . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Si muove in territorio negativo il settore automotive dell'Italia - -1 - 33% - - netto calo registrato da Brembo : Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 185.163,09, in ...

Il settore automotive dell'Italia si muove verso il basso - -2 - 47% - - giornata in discesa per Pininfarina : Andamento depresso per il comparto italiano auto e ricambi . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Si muove in territorio negativo il settore automotive dell'Italia - -1 - 20% - : Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 210.769,69, in ...

Andamento negativo per il settore automotive dell'Italia - -1 - 41% - : Il Comparto italiano auto e ricambi prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 211.

Il settore automotive dell'Italia in territorio positivo - +1 - 30% - : Scambi in rialzo per il comparto italiano auto e ricambi che segue l'andamento prudente evidenziato dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 209.848,55, in ...

Il settore automotive dell'Italia marcia in positivo - +1% - - brillante l'andamento di Sogefi : Teleborsa, - Il Comparto italiano auto e ricambi si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +1 - 20% - : Teleborsa, - Andamento tonico per il comparto italiano auto e ricambi grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 210.566,97 ...

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +1 - 20% - : Andamento tonico per il comparto italiano auto e ricambi grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 210.566,97 con un ...

Andamento positivo per il settore automotive dell'Italia - +0 - 75% - : Teleborsa, - Il Comparto italiano auto e ricambi continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ...