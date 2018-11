Il prossimo smartwatch Samsung sarà un ibrido? Un brevetto rafforzerebbe la teoria

Il prossimo smartwatch di Huawei non arriverà tanto presto - parola del CEO : Il CEO di Huawei ha dichiarato durante un’intervista che la compagnia non ha intenzione di rilasciare un nuovo smartwatch nel prossimo futuro. I motivi dietro […] L'articolo Il prossimo smartwatch di Huawei non arriverà tanto presto, parola del CEO proviene da TuttoAndroid.