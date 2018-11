Il Passo del Mortirolo torna a decidere chi vince il Giro 2019

Taranto - si è dimesso il sindaco Melucci. Il ko alle provinciali e il tradimento della maggioranza i motivi del Passo indietro : “Taranto ha diritto a un governo coeso e a un consiglio comunale operoso”. Sono le ultime parole che chiudono la nota inviata alla stampa con la quale Rinaldo Melucci ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di sindaco. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta alle elezioni provinciali che nelle scorse ore hanno proclamato presidente della Provincia ionica Giovanni Gugliotti, sindaco del Comune di ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi ad un Passo delle nozze si sono lasciati : La storia d’amore tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi è ufficialmente finita. Dopo un anno e mezzo d’amore e di convivenza Moggi, e la showgirl hanno rotto. Lo rivela in esclusiva il settimanale “Spy”. Una crisi che proprio “Spy” aveva preannunciato e documentato già da qualche settimana. Le prime incomprensioni sono nate quando la Fico è stata contattata per entrare nuovamente nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Scelta che ...

Bolsonaro presidente - un Passo avanti verso l’estinzione dell’umanità : Jair Bolsonaro, recentemente eletto alla presidenza del Brasile, non è solo un militare fascista che ha espresso il suo apprezzamento per Hitler, la tortura e i golpisti brasiliani degli anni Sessanta e Settanta, criticandoli anzi per non aver assassinato un numero sufficiente di persone. Non è solo un disgustoso omofobo e un cultore dello stupro come forma di rapporto tra i sessi. Non è solo un razzista che ritiene che i neri, gli indigeni e i ...

Uomini e Donne - Gianluca del Trono Over rivela : "Ero a un Passo dal matrimonio. Con mio padre? Rapporto conflittuale" : Tra i cavalieri del Trono Over dell'ultima stagione di Uomini e Donne, ce n'è uno chi si è fatto notare nelle ultime settimane: è Gianluca Scuoto, che abbiamo lasciato nella scorsa puntata del dating show al centro dello studio con Roberta Di Padua, delusa dal suo comportamento. Alla rivista Uomini e Donne Magazine, l'uomo ha rivelato il motivo che l'ha spinto a partecipare ai casting della trasmissione: Avevo voglia di fare un’esperienza ...

Maltempo in Alta Valtellina : 193 persone bloccate al Passo dello Stelvio - in corso evacuazione : Sono iniziate alle prime ore di questa mattina le operazioni di recupero delle 193 persone bloccate da alcuni giorni in diverse strutture ricettive in Alta Valtellina, al Passo dello Stelvio, a causa dell’ondata di Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le autorità locali, ha attivato il Coi – Comando Operativo Interforze – che procederà al trasferimento della ...

Serie B : secondo Passo falso del Pescara - vince il Palermo : Bologna, 30 ottobre 2018- La classifica della Serie B cambia ancora: dopo la sconfitta dello scorso weekend contro il Cittadella , il Pescara pareggia sul campo del Cosenza , permettendo alle ...

Il Passo indietro - i silenzi e i dubbi delle compagnie estere su Alitalia : Prev Next A colpire di più è il silenzio di Delta Air Lines , la seconda compagnia più grande del mondo dopo American Airlines. Si è vociferato su un suo presunto interesse per il vettore tricolore. «...

Maltempo - 180 persone bloccate in alberghi di Passo dello Stelvio - : Una novantina di turisti e altrettanti lavoratori stagionali sono isolati da sabato scorso a causa delle fitte nevicate che hanno raggiunto un'altezza di quasi un metro e mezzo. Chiuse tutte le strade ...

Maltempo Lombardia : paesi isolati per smottamenti in Valtellina - 180 persone bloccate al Passo dello Stelvio : Notte intensa per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio con oltre 50 interventi sull’intero territorio per frane, allagamenti, alberi caduti sulle strade. Un intervento ha riguardato la frana nel territorio di Torre Santa Maria che ha isolato oltre 6 mila abitanti per un’intera notte, con l’isolamento che permane tuttora, per l’esondazione dell’Adda a Piantedo, per lo smottamento a Santa Caterina ...

Grossa voragine sull'Aurelia all'altezza del MalPasso. Auto precipita per 6 metri : La mareggiata che ha colpito la provincia di Savona ha letteralmente distrutto parte della costa all'altezza del Malpasso. Questa notte si è aperta una Grossa voragine sull'Aurelia e un'Automobile vi ...

Maltempo Trentino : interrotta per frana la strada del Passo del Manghen : Maltempo Trentino - Completamente interrotta la strada per il passo del Manghen. Maltempo Trentino - Le abbondanti piogge delle ultime ore continuano ad apportare danni. Questa volta, ad essere...

Maltempo : 180 turisti bloccati al Passo dello Stelvio : Lunedì di Maltempo in quasi tutta l’Italia. In Valtellina, 180 turisti sono al momento bloccati negli alberghi al Passo dello Stelvio. A causa delle forti nevicate, sono state infatti chiuse entrambe le strade che salgono al Passo, sia quella lombarda che quella altoatesina, e quindi i turisti presenti sul ghiacciaio dove si scia tutto l’anno sono bloccati nelle strutture alberghiere, in attesa della riapertura delle ...

Antonio Conte a un Passo dalla panchina del Real Madrid. Il punto : Uno schiaffo così forte da lasciare il segno. Il Real Madrid, uscito con le ossa rotte dal Clasico con il Barcellona, ha deciso di dare il benservito all’allenatore Julen Lopetegui. Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, che per molti non è stato sostituito adeguatamente dalla società, i blancos della capitale sono entrati in una spirale fatta di risultati altalenanti, clamorose sconfitte, e una crisi di ...

Totalmente allagato il sottoPasso del Cassarello a Follonica Est : Una bomba d’acqua ha colpito l’area settentrionale del Grossetano. Il sottopasso del Cassarello a Follonica Est si è Totalmente allagato.