Il padre di Iaquinta va in carcere

'Ndrangheta - Iaquinta condannato a due anni - 19 per il padre. Lui urla : 'Vergogna' : REGGIO EMILIA - L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale campione del Mondo Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni nel processo di 'Ndrangheta Aemilia. Per lui la Dda aveva chiesto sei anni, per reati di armi. PADRE - Il padre dell'ex calciatore, ...

'Ndrangheta : Iaquinta condannato a 2 anni - 19 al padre. Esce urlando : 'Vergogna' : REGGIO EMILIA - L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale campione del Mondo Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni nel processo di 'Ndrangheta Aemilia. Per lui la Dda aveva chiesto sei anni, per reati di armi. PADRE - Il padre dell'ex calciatore, ...

Vincenzo Iaquinta condannato a 2 anni nel processo «'Ndangheta Emilia» - 19 per il padre Giuseppe : Una inchiesta imponente che ha svelato la presenza ramificata in diversi settori dell'economia e della politica emiliana della 'ndrangheta. Giuseppe Iaquinta con la maglia del figlio nel 2010, Ansa, ...

