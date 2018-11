Il New York Times vola in borsa | spinto dal boom degli abbonamenti digitali

NBA - Francesco Totti conquista New York : il Capitano al Madison Square Garden : Anche la NBA non è immune al carisma di Francesco Totti. Lo storico Capitano della Roma è stato immortalato al centro del campo del Madison Square Garden dopo la sfida tra i New York Knicks e gli ...

Totti conquista New York : l'Nba lo celebra al Madison Square Garden : Totti al Franchi sarà presente, ma intanto ha visitato una delle città più affascinanti del mondo: shopping alla Fifth Avenue e Soho, una visita a Times Square, a Central Park e al World Trade Center,...

Ricevuti in Comune i maratoneti umbertidesi partiti alla volta di New York : A loro, infatti, il compito di portare alto il nome della città in una delle più prestigiose competizioni del mondo. Infine, agli atleti è stato fatto un doveroso e sentito in bocca al lupo per ...

Maratona New York 2018 - Sara Dossena in dubbio : fastidi all’adduttore destro : Sara Dossena è l’unica top runner italiana iscritta alla Maratona di New York 2018 ma a questo punto la presenza della bergamasca è in dubbio. Dopo il sesto posto dello scorso anno, al debutto assoluto nella 42 km della Grande Mela dopo un passato nel triathlon, la 34enne nutre grandi ambizioni per questo prestigioso appuntamento in programma domenica 4 novembre ma le sue condizioni fisiche non sembrano essere delle migliori e soltanto ...

Maratona New York 2018 - quanti italiani parteciperanno? Tutti i protagonisti azzurri nella Grande Mela : Saranno ben 3177 gli italiani presenti alla Maratona di New York 2018 , un contingente ancora maggiore rispetto alle 3000 unità della passata edizione. La 42 km più prestigiosa e importante del mondo si conferma come una delle più partecipate da parte dei nostri connazionali che vogliono essere assoluti protagonisti sulle strade della Grande Mela, l'evento in programma domenica 4 novembre si ...

ESCLUSIVA EC - Sembroni : 'A New York per scelta di vita - molte più opportunità. Ai giovani dico che...' : In particolare per chi fa il calciatore: non è detto che non si possa creare un'alternativa, perché c'è tutto un mondo da scoprire. Lo dico a tutti i giocatori in difficoltà, come chi è senza squadra ...

Maratona New York 2018 - quanti italiani parteciperanno? Tutti i protagonisti azzurri nella Grande Mela : Saranno ben 3177 gli italiani presenti alla Maratona di New York 2018, un contingente ancora maggiore rispetto alle 3000 unità della passata edizione. La 42 km più prestigiosa e importante del mondo si conferma come una delle più partecipate da parte dei nostri connazionali che vogliono essere assoluti protagonisti sulle strade della Grande Mela, l’evento in programma domenica 4 novembre si preannuncia altamente spettacolare e avvincente ...

Ispica alla maratona di New York : ...Pierenzo Muraglie e l'assessore allo sport Giuseppe Pluchinotta formulano agli sportivi ispicesi un grande in bocca al lupo certi che daranno il massimo sposando appieno i valori sani dello sport.

Diretta Maratona di New York : domenica in chiaro sulla Rai - in streaming su RaiPlay : Oltre 50.000 runners sono attesi al via della Maratona di New York 2018 che si correra' domenica 4 novembre. Attraversando come sempre i cinque distretti della Grande Mela, dal Ponte Giovanni da Verrazzano a Central Park, in un percorso confermatissimo e mai troppo semplice caratterizzato com’è da continui saliscendi soprattutto concentrati nella parte finale del tracciato di gara, ad iniziare dal km 25 con il temuto passaggio sul Ponte di ...

New York : Mgm Resorts International sale verso 27 - 4 dollari USA : Protagonista Mgm Resorts International , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,97%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

New York : senza freni Wynn Resorts : Ottima performance per la società che gestisce una importante catena di Casino , che scambia in rialzo del 4,04%. L'andamento di Wynn Resorts nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

New York : in calo Callaway Golf : Composto ribasso per la società che produce attrezzature da Golf , in flessione dell'1,98% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

Pedofilia - rimosso vescovo ausiliare di New York accusato di abusi su un adolescente : Monsignor John Lenik, vescovo ausiliare di New York, è stato accusato di molestie sessuali nei confronti di un teenager e rimosso dai suoi incarichi pubblici, ha annunciato l'arcidiocesi. 'Anche se le ...

Il vescovo ausiliare di New York è stato accusato di pedofilia : Un vescovo ausiliare di New York, monsignor John Jenik, è stato accusato di molestie sessuali nei confronti di un teenager e rimosso dai suoi incarichi pubblici. Lo ha annunciato l'arcidiocesi."Anche se le accuse risalgono a decenni fa, il Consiglio di Revisione dei Laici ha concluso che gli elementi sono sufficienti per giudicarle credibili", ha detto il cardinale arcivescovo di New York Timothy Dolan. Monsignor Jenik ha negato le accuse ...