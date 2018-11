Il Movimento 5 stelle ha un guaio con il conflitto d' interessi

Elezioni Provincia - 4 consiglieri del Movimento 5 Stelle si recano al voto : Il Movimento 5 Stelle non ha più una linea univoca e si spacca clamorosamente sulle Elezioni Provinciali. Luigi Di Maio fino a Carlo Sibilia avevano dato indicazione di non recarsi alle urne ma il 50% ...

Non solo Tav e Tap - lo scontro interno al Movimento 5 stelle passa anche per la Roma-Latina : Non bastassero no Tap e no Tav, ecco che il fronte della diaspora grillina si allunga di qualche chilometro. I circa 59 dell'autostrada Roma-Latina, la futura A12, il tratto che va da Tor de' Cenci alla cittadina laziale. Una parte del M5S la vuole, un'altra no. Ed è scontro. Risultato: una coazione a ripetere gli stessi scenari invertendo a seconda dei casi le parti. Il ministro alle Infrastrutture Toninelli sarebbe a favore, i comitati ...

Lega e Movimento 5 Stelle stanno litigando da giorni sul futuro di Roma : Esplode il caso Roma tra M5s e Lega. A scatenare le scintille tra i due partiti della maggioranza di governo le dichiarazioni del capogruppo leghista in consiglio comunale capitolino, Maurizio Politi, che ha chiesto le dimissioni della sindaca pentastellata Virginia Raggi: dimissione dovute, ha detto, a prescindere da una eventuale sentenza di condanna nel processo per falso documentale, ma per "i disastri che sta facendo" nella ...

Piera Aiello - da testimone di giustizia a deputata del Movimento 5 Stelle : “Ecco la mia storia” : Piera Aiello è la prima testimone di giustizia ad entrare in Parlamento. Eletta alla Camera dei Deputati con il M5S alle elezioni politiche 2018, ha raccontato a Fanpage.it la sua storia, dall'omicidio del marito, Nicolò Atri, al suicidio della cognata Rita al rapporto con Paolo Borsellino: "Mi ero stancata di vedere le vedove camminare nel mio paese con questo fazzoletto nero in testa come segno di sottomissione".Continua a leggere

Calabria : Capitale non è proprietà privata del Movimento 5 Stelle : Roma – “La Capitale d’Italia non e’ proprieta’ privata del Movimento 5 Stelle e non puo’ restare sotto sequestro di un sindaco e di una Giunta chiaramente inadeguati. Ci interessano poco le schermaglie a livello locale tra i partiti che sono alleati al governo, cio’ che davvero dovrebbe interessare a tutti e’ la lunga antologia di disastri che sta vivendo la Citta’, ormai in stato di totale ...

I No Tav non si fidano dei 5 Stelle. Lo storico leader Perino contro Appendino e il Movimento : Confronto a colpi di slogan tra Si e No Tav riuniti in presidio sotto Palazzo Civico in occasione della discussione in Sala Rossa dell'odg della maggioranza pentastellata contrario alla realizzazione dell'opera. A tenere a distanza i due gruppi di manifestanti, le forze dell'ordine che stanno presidiando l'ingresso del palazzo comunale.Lo storico leader dei No Tav ha parole molto dure nei confronti della sindaca Chiara Appendino e del Movimento ...

Paolo Rossi : "Beppe Grillo non può essere comico e leader politico. Il Movimento 5 Stelle? Per me solo una scappatella finita subito" : Paolo Rossi ha fatto della satira sul potere il proprio registro stilistico. Grande cabarettista, allievo di Enzo Jannacci e Dario Fo, in un'intervista a La Verità racconta la sua concezione di comicità e il suo rapporto con il potere, sempre oggetto di derisione.La comicità consiste nel modificare a sorpresa, con uno scatto violento, il punto di vista comune. La prima regola di chi fa satira dovrebbe essere quella di non ...

Sondaggi : le polemiche sul decreto fiscale hanno favorito il Movimento 5 Stelle : La Lega resta comunque prima forza politica del Paese, con un consenso che attualmente si aggira intorno al 31,5 per cento, mentre il Partito democratico resta stabile sopra il 17 per cento. I ...

Il delirio di Beppe Grillo sull’autismo : ecco che cos’è la sindrome di Asperger derisa dal comico genovese - fondatore del Movimento 5 Stelle : I poteri del Capo dello Stato, le agenzie di rating, il Partito Democratico: la pseudo comicità di Beppe Grillo, della quale c’è chi ride ma soprattutto c’è chi piange, non ha risparmiato nessuno, nemmeno chi soffre di autismo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, durante il suo intervento alla kermesse tenutasi nel weekend a Roma, ha tirato in ballo anche le persone affette da autismo e in particolare dalla sindrome di Asperger, ...

Casaleggio : tra 10 anni il Movimento 5 Stelle potrebbe non servire più - Grillo attacca : via i poteri al Quirinale : Credo sia responsabile portare avanti questo progetto con una forza politica che comunque ha ricevuto i suoi voti, è da rispettare per questo ed è necessaria per la formazione di questo governo». È ...

Italia 5 stelle - un Movimento e (almeno) cinque volti : così escono dalla kermesse Di Maio - Fico - Di Battista - Grillo - Conte : Un movimento, una base e (almeno) cinque teste. I 5 stelle che si sono fatti partito di governo, dopo quattro mesi di governo con la Lega si sono presentati all’esame della piazza. Visti dall’arena del Circo Massimo hanno la faccia stanca di chi sta attraversando il fuoco e non è detto che ne uscirà indenne. A vigilare sul palco ci sono due gigantografie di cartone che parlano da sole: Alessandro Di Battista e Beppe Grillo, i due che alla fine ...

"Siamo cresciuti ma la nostra anima resta la stessa" : la lettera di Luigi Di Maio al Movimento Cinque Stelle : Hai tanti sogni e senti di avere il mondo nelle tue mani, anche se non è proprio così. Ma hai così tanta voglia di fare che puoi ottenere qualsiasi risultato. Ogni tanto fai anche qualche cazzata e i ...

Italia a 5 Stelle - in 30mila a Roma per celebrare il Movimento - : Sul palco sono saliti attivisti, parlamentari e Ministri. Di Maio porta il successo per il nuovo fecreto fiscale e spiega: "Non ci siamo montati la testa". Fico: "Alle elezioni no ad alleanza con la ...

