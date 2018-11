Il maltempo non dà tregua | nuova allerta Altre quattro vittime

maltempo Veneto - è ancora allerta rossa : “Non andate sui sentieri” - nuovo sopralluogo del capo della Protezione Civile : Nuova ondata di Maltempo in arrivo in Veneto, dove la Protezione Civile ha previsto una nuova allerta rossa, mentre si contano i danni della pioggia e del vento che hanno investito il paese. “Dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi usciamo martoriati. A chi ci aveva tacciato di eccessivo allarmismo, con la decisione di chiudere tutte le scuole, hanno risposto i dati: i modelli previsionali hanno funzionato al millilitro. E se non è ...

Fiera dei Morti a Perugia - il maltempo non ferma inaugurazione : Fiera dei Morti a Perugia, il maltempo non ferma inaugurazione inaugurazione ufficiale questa mattina per l'edizione 2018 della Fiera dei Morti, tradizionale evento della cultura perugina che sarà ...

maltempo - vento e pioggia non danno tregua all'Italia : cinque le vittime : L'Italia è nuovamente alle prese con la violenza di pioggia e vento. Sono cinque le vittime: due in Valle d'Aosta, una nel Bresciano, una a Bolzano e una a Roma. Allerta rossa per il Veneto e ...

Verissimo - Silvia Toffanin non ci sarà sabato? Problemi col maltempo : Verissimo sospeso sabato 3/11/2018? Problemi per Silvia Toffanin Silvia Toffanin non ci sarà sabato a Verissimo? Molti telespettatori si sono chiesti se la puntata del 3 novembre 2018 subirà delle modifiche a seguito del maltempo che ha dato non pochi Problemi alla conduttrice. È stata bloccata col marito Piersilvio Berlusconi all’interno del castello Bonomi-Bolchini di Portofino […] L'articolo Verissimo, Silvia Toffanin non ci sarà ...

Palermo - il maltempo non risparmia il cimitero. L’acqua copre le tombe nel giorno di Ognissanti : Il maltempo sta causando diversi disagi nella penisola italiana. In queste immagini viene mostrata il cimitero di Rotoli, a Palermo, parzialmente allagato con tombini e caditoie otturati. La pioggia incessante sta causando non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell’avvallamento della sede stradale L’acqua ha raggiunto oltre mezzo metro ...

Meteo - allerte dal Veneto alla Sicilia. Previsioni : maltempo non stop : Piogge incessanti sull'Italia. Come da Previsioni Meteo , un'intensa perturbazione insiste sul Paese da Nord a Sud e promette di restare a lungo. La tregua al maltempo è durata dunque solo poche ore. ...

Caro benzina e maltempo non spaventano gli italiani : in 5 milioni in viaggio : Rispetto al ponte di Ognissanti dello scorso anno per un pieno di verde si spendono oggi 9,8 euro in più, per un pieno di...

maltempo - la pioggia attanaglia l'Italia e le previsioni non sono incoraggianti : Quando smetterà di piovere? Le previsioni meteo per il prossimo weekend non sono incoraggianti: l'inizio di Novembre sarà...

Turismo - Coldiretti : 5 - 7 milioni in vacanza nel ponte di Ognissanti nonostante maltempo : Sono 5,7 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti, nonostante il maltempo: lo ha rilevato una analisi Coldiretti/Ixe’ sul ponte del 1° novembre dalla quale si evidenzia peraltro che ben 1,2 milioni hanno scelto di recarsi all’estero anche alla ricerca del caldo e del sole. Sono molti a sfidare le incertezze del tempo pur di concedersi qualche giorno di relax ...

maltempo Sicilia : rischio esondazioni nell’Agrigentino - “non usate l’auto” : La Protezione civile regionale della Sicilia ha diramato per oggi l’allerta meteo “arancione”: la struttura del Libero Consorzio di Agrigento ha attivato le procedure di intervento per eventuali criticità, in quanto si ritiene alto il rischio di fenomeni di piena di fiumi e torrenti e anche in considerazione del rilascio in alveo di volumi d’acqua da alcune dighe che interessano il territorio (dighe Gammauta e Prizzi ...