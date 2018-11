huffingtonpost

: È tornato il maltempo dopo 24 ore di tregua: piove già su gran parte d'Italia. Allerta rossa in Veneto [news aggior… - repubblica : È tornato il maltempo dopo 24 ore di tregua: piove già su gran parte d'Italia. Allerta rossa in Veneto [news aggior… - HuffPostItalia : Il maltempo è tornato: allerta rossa in Veneto, arancione in Liguria. Pioggia per tutto il weekend - InsdataInter : RT @repubblica: È tornato il maltempo dopo 24 ore di tregua: piove già su gran parte d'Italia. Allerta rossa in Veneto [news aggiornata all… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Ile accompagnerà l'intera Italia per la prima settimana di novembre. Oggi cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni diffuse. Nel corso della giornata esaurimento dei fenomeni al Nordovest, in Emilia Romagna e sulla Toscana con tendenza a schiarite. Le precipitazioni più intense, anche sotto forma di rovesci o temporali, sono attese all'estremo Nordest, tra Lazio, Abruzzo, Campania e sulla Sicilia. Limite della neve attorno a 1800 m sulle Alpi centro-orientali. Temperature in aumento sopratnei valori minimi. Venti moderati di Scirocco al Centrosud e sul mare Adriatico, con qualche rinforzo sui mari, lungo le coste del medio, basso Tirreno e al Sud. Per la giornata la Protezione civile ha emesso l'inin Piemonte, Sicilia, Lazio,, Toscana, Campania, Piemonte, Trentino Alto Adige.VIDEO - Finisce con ...