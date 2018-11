Il maltempo e i danni secolari in pochi giorni | il Nord è in ginocchio

maltempo - altri quattro morti al Nord. A Belluno danni alla rete idrica : Ancora morti per Maltempo . altri quattro : una coppia, Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73, la cui auto è stata schiacciata da un albero a Lillianes in Valle d'Aosta , un anziano caduto ...

maltempo Veneto - Prefettura Belluno : danni alla rete idrica - bollire l’acqua : La Prefettura di Belluno rende noto che “i fenomeni meteorologici intensi degli ultimi giorni hanno avuto ripercussioni sulla rete idrica che, in alcuni punti, risulta gravemente danneggiata“: “Tutte le sorgenti sono state interessate da massicci apporti di acqua piovana con relative impurita’. Per questo motivo, si raccomanda di non utilizzare l’acqua che manifesti evidenti problemi di torbidita’, nemmeno a ...

1° Novembre con maltempo - neve e danni da Nord a Sud : si aggrava il bilancio delle vittime : Dopo la violenta ondata di maltempo di inizio settimana, non cessano le conseguenze delle avverse condizioni meteo, che, purtroppo, anche oggi hanno provocato vittime: al Nord si registrano altri 4 morti (una coppia la cui auto è stata schiacciata da un albero in Valle d’Aosta, un anziano caduto mentre riparava il tetto della sua malga in Val Badia, un 53enne di Laces morto a seguito di incidente), dopo le 12 persone che hanno già perso la ...

I danni del maltempo nel Bellunese potrebbero essere irreparabili : Sono stati appena due i giorni di tregua nel Bellunese, giusto il tempo di guardarsi intorno e rendersi conto dei danni immensi, per certi versi irreparabili, provocati dall’alluvione che si è abbattuta sulla zona del comune veneto. Il conto delle vittime direttamente in seguito alla catastrofe si ferma a due: il corpo del padovano Sandro Pompolani è stato ritrovato sotto una pianta, quello di Ennio Piccolin ...

maltempo Liguria - allerta arancione anche per oggi/ Ultime notizie - Toti "Danni per 20 milioni di euro" - IlSussidiario.net : Maltempo in Liguria, scatta allerta meteo arancione a Genova e Ponente: Ultime notizie. Rapallo e Portofino ko, Cinque Terre devastate

maltempo - centinaia di milioni di euro di danni : chiesto lo stato di emergenza al Consiglio dei Ministri : TRENTO . Almeno 400 strade forestali dovranno essere rifatte e poi ci sono i ponti crollati , uno, quello di Stramentizzo concluso solo nel 2016 e costato 4 milioni di euro, , ci sono interi boschi ...

Talking - maltempo e danni alle imprese : L'incontenibile senso di impotenza di alcuni imprenditori che chiamano alle responsabilità politica e burocrazia. Nella puntata di Talking le telecamere di I&C in contrada Fossa , località Rossano, , ...

Danni causati dal maltempo : cosa possono fare i napoletani per ottenere il risarcimento : Si fa la conta dei Danni causati dal maltempo anche se le previsioni non inducono all'ottimismo. Ma come deve comportarsi un cittadino napoletano che in questi giorni ha subìto Danni a causa del ...

maltempo Sardegna : certificati 166 milioni di danni : Il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru ha trasmesso oggi al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e al capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, la documentazione tecnica relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per gli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre, richiesta che era stata inviata all’esecutivo nazionale il giorno successivo i nubifragi. La ...

maltempo Liguria : “Danni per somme urgenze tra 10-20 milioni” : “Per quanto riguarda una prima stima dei danni per le somme urgenze e il ripristino delle normali condizioni di vita, siamo tra i 10 e i 20 milioni, che potranno essere coperti sia con gli stanziamenti del governo sia con i residui delle passate accise regionali”. Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante l’incontro in Prefettura a Savona con i sindaci della provincia, per fare il punto sui danni ...