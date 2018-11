Il debito pubblico? Ci costa un cappuccino e una brioche al giorno

La Commissione Ue accelera sull'Italia : "Stiamo lavorando al rapporto sul debito pubblico" : I tecnici della Commissione europea hanno iniziato a preparare il rapporto ex articolo 126.3 del Trattato per constatare la violazione della regola del debito da parte dell'Italia. Lo si apprende a Bruxelles. Il rapporto è il primo passo per poter aprire una procedura per deficit eccessivo per violazione della regole sul debito già a fine novembre, se il governo italiano non risponderà positivamente alla richiesta della ...