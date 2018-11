Ignazio Visco | il telegramma a Matarella che terrorizza l' Italia | ' Spread | conseguenze

Lo spread può fare molto male. Ignazio Visco : "Conseguenze gravi su banche e famiglie" : La crescita raggiungerà l'1% nel 2018 per poi calare nel 2019. Sull'economia italiana uno dei fattori di maggiore incertezza è lo spread, perché "è difficile immaginare che una riduzione della ricchezza delle famiglie, maggiori difficoltà per le imprese di accedere al credito e di investire, una minore capacità di intervento del settore pubblico non abbiano conseguenze di rilievo per l'attività ...