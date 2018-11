Iaquinta condannato | che fine hanno fatto gli altri campioni del mondo?

Processo di 'ndrangheta “Aemilia” - Iaquinta sbotta : “condannato perchè calabrese” : Sono ore difficili per l’ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta., condannato a due anni nel Processo di ‘Ndrangheta Aemilia, inizialmente la DDa aveva chiesto sei anni per reati di armi, il padre Giuseppe è stato accusato di associazione mafiosa e condannato a 19 anni. Ecco la reazione furiosa di Iaquinta: “Il nome ‘ndrangheta non sappiamo neanche cosa sia nella nostra famiglia. Non è possibile. Mi hanno rovinato ...

'Ndrangheta - Vincenzo Iaquinta condannato a 2 anni nell'ambito del processo Aemilia : L'ex calciatore Vincenzo Iaquinta, attaccante di Udinese e Juventus [VIDEO] e campione del mondo con l'Italia nel 2006, è stato condannato a due anni nell'ambito del processo Aemilia in corso a Bologna. Si tratta del più grande procedimento penale di sempre contro presunti esponenti e favoreggiatori della 'Ndrangheta in nord Italia. Per lui erano stati chiesti 6 anni di reclusione per l'accuse di possedimento di armi con l'aggravante mafiosa, la ...

Processo Aemilia - Iaquinta furibondo dopo la sentenza : “Condannato perché calabrese. Soffro come un cane” : “Mi hanno rovinato la vita sul niente perché sono calabrese, perché sono di Cutro. Io ho vinto un Mondiale e sono orgoglioso di essere calabrese. Noi non abbiamo fatto niente perché con la ‘ndrangheta non c’entriamo niente. Sto soffrendo come un cane per la mia famiglia e i miei bambini senza aver fatto niente”. Così Vincenzo Iaquinta fuori dal tribunale di Reggio Emilia dopo la condanna a 2 anni nel Processo di ...

Calcio - Vincenzo Iaquinta condannato a due anni nel processo ‘Ndrangheta Aemilia : Vincenzo Iaquinta è stato condannato a due anni in primo grado nell’ambito del processo “‘Ndrangheta Aemilia”. Il 38enne, ex attaccante di Udinese e Juventus ma anche Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ha ricevuto la sentanza al termine di un maxiprocesso in cui sono imputate 148 persone tra le quali 50 sono ritenute affiliate alla cosca Grande Aracri di Cutro. Il padre dell’ex centravanti è stato ...

