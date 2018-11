Horner | “Ricciardo finirà la stagione in Red Bull”

motorinolimits

(Di giovedì 1 novembre 2018) Daniel Ricciardo disputerà regolarmente le ultime due gare dellacon la Red Bull. A dirlo il team boss Christian, dopo le dichiarazioni furiose dell'australiano in seguito all'ennesimo ritiro in Messico, secondo cui non avrebbe corso in Brasile e ad Abu Dhabi, asciando la macchina a Gasly. "Ricciardo è emotivo e ha vissuto un … L'articolo: "Ricciardolain Red Bull"