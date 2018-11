Hanno svuotato la manovra del popolo ma hanno sfondato l' Italia

ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Né reddito di cittadinanza né “quota 100”. Spariti dalla manovra per farla piacere all’Europa, intanto però l’economia vac… - nunziarusso4 : RT @ilfoglio_it: Né reddito di cittadinanza né “quota 100”. Spariti dalla manovra per farla piacere all’Europa, intanto però l’economia vac… - apavo75 : RT @ilfoglio_it: Né reddito di cittadinanza né “quota 100”. Spariti dalla manovra per farla piacere all’Europa, intanto però l’economia vac… - pa_tere : RT @ilfoglio_it: Né reddito di cittadinanza né “quota 100”. Spariti dalla manovra per farla piacere all’Europa, intanto però l’economia vac… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Verrebbe spontaneo dire che sia impossibile invertire il senso di marcia della crescita economica e dell'occupazione di un paese in soli quattro mesi. Ma la crescita non si è fermata solo per ...