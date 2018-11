Halloween violento in Francia : ?"Armatevi e colpite la polizia" : "La purga della polizia avrà inizio alle 22. Tutte le armi sono ammesse. Uscite e iniziate a colpire tutte le forze dell'ordine che incontrate". Questo è solo uno dei messaggi circolati nei social network di numerosi giovani francesi nei giorni scorsi. E così la nottata di Halloween oltralpe si è trasformata in una vera e propria "caccia al poliziotto".L'appello alla "purga contro i gendarmi" è stato infatti raccolto da numerosi giovani che si ...

