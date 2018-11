Halloween violento in Francia | ​ Armatevi e colpite la polizia

ilgiornale

(Di giovedì 1 novembre 2018) "La purga dellaavrà inizio alle 22. Tutte le armi sono ammesse. Uscite e iniziate a colpire tutte le forze dell'ordine che incontrate". Questo è solo uno dei messaggi circolati nei social network di numerosi giovani francesi nei giorni scorsi. E così la nottata dioltralpe si è trasformata in una vera e propria "caccia al poliziotto".L'appello alla "purga contro i gendarmi" è stato infatti raccolto da numerosi giovani che si sono riversati nelle strade. La maggior parte delle segnalazioni è arrivata dalle grandi città, in particolare da Parigi e Lione. Il bollettino è di decine di incendi, un centinaio di arresti e qualche agente ferito. (GUARDA IL VIDEO) Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, assicura che "non farà sconti a nessuno" dopo aver mobilitato 15 mila membri delle forze dell'ordine per sorvegliare la "notte dei fantasmi". "Quando minacciamo di ...