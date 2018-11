Halloween 2018 | vince ancora Heidi Klum

vanityfair

: La festa di #Halloween fa bene ai bambini, ecco perchè - Agenzia_Ansa : La festa di #Halloween fa bene ai bambini, ecco perchè - IGT_official : ???? Dolcetto o Scherzetto? ?? Solo per voi un #Halloween targato #IGT Scoprite di più qui ?? - imediciofficial : ?? Cosa fare la notte di Halloween se non (ri)vedere il terzo episodio de #IMedici #LorenzoIlMagnifico? ?? Ostacoli e… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Verde, in carne, la stazza di un orco.una volta, è riuscita ad aggiudicarsi il primato del travestimento più bello. Al party annuale, indetto a New York per festeggiare, la modella si è vestita da Fiona. Da Fiona orco, che con la principessa elegante di Shrek ha ben poco a che vedere.Naso a patata, orecchie a bottone, corpo enorme, verde. Parrucca rossa. La trasformazione, documentata su Instagram, è stata pressoché perfetta. Distinguere l’ex modella dal personaggio del cartone DreamWorks si è rivelato (quasi) impossibile. Tanto più che, accanto a sé, laha avuto un compagno altrettanto riuscito. Il fidanzato, Tom Kaulitz, si è trasformato in Shrek, orco buono, consentendo alladire a mani basse una serata ricca di metamorfosi e costumi. A