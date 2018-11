Grande ritorno per il Re Matto I singoli estratti | l' album e il #MengoniLive2019

Province - la Lega prepara il ritorno in Grande stile. M5S contrario : L'«election day» delle Province, che chiama alle urne sindaci e consiglieri dei territori per rinnovare 27 consigli provinciali e 47 presidenti, è solo il primo passo per un ritorno delle Province che si annuncia in grande stile, dopo anni di limbo prodotto dal tentativo di abolirle cancellato dal referendum del 4 dicembre. Sul tema si annuncia un duro scontro M5S-Lega dopo le «manine», i condoni e i maldipancia sulla sicurezza... ...

Province - la Lega prepara il ritorno in Grande stile. M5S contrario : Un blitz rischioso soprattutto per i Cinque Stelle, dopo anni di lotta dichiarata a ogni forma di «costo della politica». Ma fondamentale per la Lega, che negli enti locali ha le sue radici ...

Il ritorno di Ariana Grande - la musica per uscire dal tunnel : Ariana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonSe c’è una cosa che può aiutare Ariana Grande a mettersi alle spalle un momento complicato è la musica. Lo ha detto lei stessa, più volte, sia lo scorso anno quando un terrorista si è fatto esplodere durante un suo concerto a Manchester, sia un mese fa dopo il ritrovamento del corpo senza vita del suo ex fidanzato, MacMiller. Giorni ...

Il ritorno di Ariana Grande in God Is A Woman con orchestra - video dallo speciale BBC a lei dedicato : Dopo un periodo di lontananza dalle scene, il ritorno di Ariana Grande in tv avviene grazie allo speciale di un'ora che la BBC le ha dedicato e che sarà trasmesso dall'emittente giovedì 1 novembre. Il programma è stato girato il 7 settembre scorso, quando Ariana Grande è stata a Londra per promuovere il suo album Sweetener: registrato di fronte ad un pubblico dal vivo composto da alcuni fan, lo show ha visto la popstar esibirsi dal vivo con ...

I Medici 2/ Anticipazioni prima puntata 23 Ottobre 2018 : il Grande ritorno di Lorenzo il Magnifico : I Medici 2, Anticipazioni prima puntata e video promo: "Vecchi rancori", "Un uomo solo". Il grande ritorno di Lorenzo il Magnifico pronto a vivere nuove emozioni nella Firenze del '400.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 07:12:00 GMT)

Ginnastica - Mondiali 2018 : Martina Rizzelli - il Grande ritorno in azzurro. La veterana olimpica per un tocco di classe : Martina Rizzelli e il grande ritorno in Nazionale. A due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016, la comasca torna a rivestire il body azzurro ed è pronta per affrontare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La 20enne è reduce da due stagioni complicate a causa di alcuni problemi fisici che l’hanno notevolmente limitata e che spesso le hanno impedito di scendere in ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles - il Grande ritorno! La Reginetta vuole diventare leggenda - il record dei 4 ori è nel mirino : Simone Biles vuole dominare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio torna sul palcoscenico internazionale a due anni internazionali dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove inscenò uno show personale conquistando quattro medaglie d’oro e un bronzo, sembra addirittura più forte di prima e ha tutte le carte in regola per regalare nuova ...

WinAmp - il Grande ritorno : «Pronta una nuova versione - sarà un lettore universale» : ... ai più giovani questo nome non dirà molto, eppure, nel momento in cui avevano fatto la loro comparsa i primi file musicali in formato mp3, questo lettore era tra i più in voga in tutto il mondo. ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin eliminato e umiliato : 'Bossari 2 - Il ritorno' - brutalizzato in diretta : È stato eliminato dal Grande Fratello Vip , ma Enrico Silvestrin continua a ricevere critiche feroci. Questa volta i telespettatori se la sono presa con lui perché nell'ultima settimana, per salvarsi, ...

Maurizio Battista abbandona il Grande Fratello Vip/ Il biglietto di ritorno nella Casa è suo ma non ha valore! : Maurizio Battista, l'uscita dalla Casa del comico sarà commentata stasera durante la puntata del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:45:00 GMT)

Malgioglio : Grande ritorno al GF Vip? L euro indiscrezione : un dato di fatto che la terza edizione del GF Vip non sta convincendo il pubblico. Pochi i personaggi forti e nessun colpo di scena ad effetto. E se nella Casa tornasse il mitico Malgioglio ? Secondo "...

Agnano - il Grande ritorno delle terme : rivive il parco del benessere : Riapre dopo un accurato restyling il parco del benessere all'interno dell'antico complesso delle terme di Agnano: un'oasi naturale di oltre 44 ettari di sorgenti termali e sbuffi sulfurei, alberi ...

Cimici asiatiche - il Grande ritorno autunnale delle sgradite ospiti : Stagione che viene, insetto molesto che l'accompagna. Archiviate le zanzare tigre e quelle responsabili della febbre del Nilo che tanto hanno impensierito in estate il Nord Italia facendo otto vittime tra la popolazione anziana, sono arrivate le Cimici marmorate asiatiche, specie originaria di Cina e Giappone. ospiti sgradite, rumorose, maleodoranti specie se schiacciate, sono una piaga per l'agricoltura. Danneggiano le coltivazioni ma ...