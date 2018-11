Grande Fratello Vip | Ivan Cattaneo se la fa sotto per la paura | disastro corporeo

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona umilia Ilary Blasi dopo la rissa : come riduce la sua faccia : Non cessano gli strascichi della lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, cominciata al Grande Fratello Vip. L'ex paparazzo, che in questi giorni è a Napoli, ha pubblicato un video dedicato alla moglie ...

Fabio Basile e Silvia Provvedi : pace fatta al Grande Fratello Vip : GF Vip: Silvia Provvedi e Fabio Basile si chiariscono Durante la festa di Halloween di ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato un duro scontro tra Fabio Basile e Silvia Provvedi. Il motivo? Maria Monsè, ad un certo punto della serata, ha raccontato un bruttissimo episodio del suo passato. Difatti la donna, con le lacrime agli occhi, ha confessato agli altri inquilini vip della casa più spiata dagli italiani di aver rischiato ...

Grande Fratello VIP 2018 - i dubbi di Jane Alexander : "Elia probabilmente non mi pensa" (video) : Neanche 48 ore passate dall'eliminazione di Elia Fongaro e la crisi di Jane Alexander non accenna a diminuire. Come ormai sappiamo bene l'attrice e l'ex velino nella casa del Grande Fratello VIP per oltre un mese hanno costruito un particolare rapporto affettivo che, nei giorni prima della divisione della coppia, si è tramutato in qualcosa di più che un'amicizia.Le immagini in cui i due si scambiano coccole, abbracci e qualche bacio non ...

Al Grande Fratello Vip Jane Alexander asfalta Francesco Monte e Cecchi Paone : Jane Alexander va alla resa dei conti con Alessandro Cecchi Paone e Francesco Monte. Il giornalista si scusa, mentre il modello tarantino l'accusa di tendergli una trappola: "Non ha senso riaprire ...

Grande Fratello Vip - Maria Monsè rivela le molestie sessuali. Fabio Basile - reazione sconcertante : unico a... : Mentre Maria Monsè parla al Grande Fratello Vip della sua drammatica esperienza di molestie sessuali , Fabio Basile se la ride sottovalutando la serietà del tema. È l'unico di tutto il gruppo, che ...

Grande Fratello Vip - tra Fabio Basile e Silvia Provvedi finisce in disgrazia : crollo nervoso davanti a tutti : Mentre Maria Monsè parla al Grande Fratello Vip della sua drammatica esperienza di molestie sessuali , Fabio Basile se la ride sottovalutando la serietà del tema. Ne nasce una discussione accesissima ...

Grande Fratello Vip news - lite nella notte tra Fabio Basile e Silvia Provvedi | Video : Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno festeggiato Halloween nella casa. Maschere, travestimenti, freeze a tema, musica e tanto cibo. I concorrenti hanno trascorso la festa sia nella casa agiata che in caverna, allestita a tema Halloween. È stata una serata diversa, giusto per mandare via la tensione ed essere spensierati, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Durante la notte, Fabio Basile e Silvia Provvedi hanno litigato ...

Grande Fratello Vip 3 - daily 1° novembre 2018 :

GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | Concorrenti I concorrenti del Grande Fratello Vip 3 sono: Andrea Mainardi, Benedetta ...

Grande Fratello Vip 2018 - Maria Monsè racconta un episodio drammatico : Giornata di festeggiamenti ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip. Gli inquilini sono stati invitati ad una festa in maschera nella caverna dove hanno potuto accantonare tensioni e pianti per svagarsi fra canti, balli e scherzi. Tutto è filato liscio fino ad un certo punto, è bastata qualche ora per accumulare subito la stanchezza e stravaccarsi nei letti, riunirsi e proporre uno dei classici di halloween: raccontare storie ...

Grande Fratello Vip - la rivelazione agghiacciante di Maria Monsé : 'Sono stata molestata' : Il racconto di Maria Monsé al Grande Fratello Vip ha spazzato via l'aria di allegria che aveva caratterizzato la serata di Halloween. La conduttrice ha raccontato uno dei momenti più dolorosi della ...

Grande Fratello Vip 2018 : querelle Corona – Blasi - Alfonso Signorini rompe il silenzio : Il Grande Fratello Vip 2018 quest’anno fa un po’ fatica a decollare. I dati Auditel sono sotto le aspettative. Nonostante l’ingresso di Fabrizio Corona, per un confronto con la ex Silvia Provvedi, lo share rimane sempre sottotono. Nonostante ciò continua a tener banco la querelle che si è sviluppata nel corso della puntata del 25 ottobre tra Ilary Blasi, la conduttrice, e l’ospite Fabrizio Corona. Alfonso Signorini ha rotto il silenzio e svelato ...

Grande Fratello Vip. Halloween ad alta tensione : Fabio Basile litiga con Maria Monse e Silvia Provvedi. Guarda il VIDEO : alta tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Fabio Basile e Silvia Provvedi nel corso della festa di Halloween in caverna. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha puntato l’indice contro il campione... L'articolo Grande Fratello Vip. Halloween ad alta tensione: Fabio Basile litiga con Maria Monse e Silvia Provvedi. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip : Alessia Marcuzzi e Nicola Savino parlando della litigata tra Corona e la Blasi - prendono una posizione : della litigata tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi ne hanno parlato quasi tutti e gli ultimi in ordine cronologico sono stati Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band durante l’ultima puntata de Le... L'articolo Grande Fratello Vip: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino parlando della litigata tra Corona e la Blasi,prendono una posizione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pomeriggio 5 - l'ex Grande Fratello Floriana Messina va al parco così : le mamme chiamano la polizia : Guai per l'ex Grande Fratello Flori a na Messina che è stata fermata dalla polizia mentre era impegnata in un servizio tv per Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso . La Messina era in un parco di Roma con un ...