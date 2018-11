Gp della Malesia | spavento in pit lane | prende fuoco la Suzuki di Rins

MotoGp – Lorenzo dichiarato fit a Sepang - ma la decisione di Jorge arriverà solo dopo le Fp1 del Gp della Malesia : I medici danno l’ok a Jorge Lorenzo per gareggiare a Sepang: il maiorchino della Ducati dichiarato fit per il Gp della Malesia Jorge Lorenzo è tornato! dopo tre gare lontano dalla pista, il maiorchino della Ducati è pronto a riprovarci. Reduce da un brutto doppio infortunio, causato dalle cadute ad Aragon e in Thailandia, Jorge Lorenzo vuole mettercela tutta per finire al meglio la sua avventura in Ducati. AFP/LaPresse dopo un ...

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP della Malesia 2018 : Il GP della Malesia si apre come sempre con la conferenza piloti, da seguire su Sky Sport MotoGP, canale 2018, a partire dalle 10, oltre che su skysport.it e sull'App di Sky Sport . Il Sepang ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : tutti i numeri della Ducati : Maverick Vinales ha vinto domenica il suo quinto gran premio in MotoGP, il 21 esimo in carriera. Yamaha interrompe così a 25 la striscia di gare senza successi in top class, la più lunga di sempre per ...

Moto3 - GP Malesia 2018 : penultimo atto della saga ‘Martin vs Bezzecchi’ - attenzione però al terzo incomodo Di Giannantonio : E dopo lo splendido scenario di Phillip Island (Australia), è la volta di Sepang (Malesia), penultimo atto del Mondiale 2018 di Moto3. Nella minima cilindrata, contrariamente a quanto è accaduto e sta accadendo nelle altre due classi, il campionato è aperto a tre piloti. La corsa australiana infatti ha sorriso a Fabio Di Giannantonio (terzo nella classifica iridata), ora distante solo 20 lunghezze da Jorge Martin, leader della graduatoria ...

MotoGP - GP della Malesia : le emozioni delle ultime edizioni : 2017 " Dovi e Jorge, che lotta. Si parte sotto la pioggia e Zarco prende il comando, con le Honda Repsol di Marquez e Pedrosa dietro a lui, seguite dalle Ducati ufficiali di Lorenzo e Dovizioso. Le ...

Moto2 – Frattura al polso - Stefano Manzi salta il Gp della Malesia : il sostituto del team Forward : Stefano Manzi costretto a saltare il Gp della Malesia: una Frattura al polso sinistro ferma il giovane della Forward Racing Che sfortuna per Stefano Manzi: il giovane pilota italiano è costretto a saltare il Gp della Malesia a causa di un infortunio. Il riminese della Forward Racing si è sottoposto ad una serie di accertamenti lunedì mattina a Melbourne, dai quali è emersa una Frattura al polso sinistro. Manzi dunque è costretto a saltare ...

Motogp - GP della Malesia : orari e come vedere la gara in tv : Durante le gare delle tre categorie, grazie al match center dell'App, sarà possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. Attraverso il liveblog, invece, avrete ...

MotoGp – Gp della Malesia : i piloti in conferenza stampa nell’ultimo round del trittico asiatico : I nomi dei piloti che saranno protagonisti della conferenza stampa del Gp della Malesia Manca pochissimo per l’ultimo appuntamento del trittico asiatico: i piloti della MotoGp si sono spostati dall’Australia alla Malesia, dove giovedì inizierà il weekend di gara di Sepang. Marquez, nonostante il titolo già matematicamente conquistato, andrà a caccia del riscatto dopo il ritiro forzato di Phillip Island, per lottare per il ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP della Malesia : due trionfi nelle ultime due edizioni per il forlivese : Neanche il tempo di respirare che il Circus del Motomondiale rivolge il proprio sguardo alla Malesia, per completare il trittico “infernale” di quest’ultima parte d’annata. I giochi sono fatti nella classe regina: Marc Marquez è campione del mondo e quindi a Sepang si correrà con lo spirito libero e l’obiettivo sarà essenzialmente il successo di tappa. Un appuntamento tradizionale per i centauri, che su questa pista ...

MotoGp – Si corre l’ultimo round del trittico asiatico : ORARI e DIRETTE TV del Gp della Malesia : Tutto pronto per l’ultimo round del trittico asiatico: ecco dove e quando seguire il Gp della Malesia I piloti della MotoGp non si fermano: dopo il Gp d’Australia i campioni delle due ruote sono pronti per l’ultima sfida del trittico asiatico, il Gp della Malesia. Il tempo di raggiungere la terra malese e si ricomincia, con la classica conferenza stampa del giovedì e il conseguente weekend in moto tra prove, qualifiche e ...

MotoGp - la Honda LCR ufficializza il sostituto di Crutchlow : sarà Bradl a sostituire Cal nel Gp della Malesia : La Honda LCR ha ufficializzato la sostituzione di Cal Crutchlow con Stefan Bradl in occasione del Gp della Malesia sarà Stefan Bradl a sostituire Cal Crutchlow in occasione del Gp della Malesia, ...

Sette anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli : l’ultimo videomessaggio prima del Gran Premio della Malesia : Era il 23 ottobre del 2011 quando Marco Simoncelli morì a 24 anni in un terribile incidente del corso del Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang. Il Sic, che ha ricevuto il riconoscimento postumo di MotoGP Legend e il cui numero di gara, il 58, è stato ritirato dalle corse, aveva postato sul proprio canale Youtube un messaggio da Kuala Lumpur. L'articolo Sette anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli: l’ultimo videomessaggio ...