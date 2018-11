Google Home Mini con Chromecast 2018 a 49 euro da Unieuro

Google Home Hub potrebbe mettere a rischio i dati dell’utente : A dire del ricercatore di sicurezza Jerry Gamblin, Google Home Hub potrebbe essere esposto ad alcune potenziali vulnerabilità. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Home Hub potrebbe mettere a rischio i dati dell’utente proviene da TuttoAndroid.

La home page di Google negli anni ha subito sempre dei continui miglioramenti che hanno portato il motore di ricerca ad essere il più utilizzato al mondo. Bing per esempio, che è il rivale più

Nel corso di un'intervista rilasciata allo staff di The Verge, il capo della divisione design di Google, Ivy Ross, si è soffermato su alcuni aspetti di Made by Google

Google Assistant entra sempre più prepotentemente nelle nostre case, con le storie Disney, i media player Roku e i dispositivi August Home.

Offerta super ghiotta su Unieuro per chi è interessato ai dispositivi per la casa di Google. In promozione in bundle Google Home Mini e Google Chromecast (2018), due prodotti super scontati che sono acquistabili a circa un prezzo del loro standard grazie a un coupon e a una promozione presente nel volantino di Unieuro.

Insignia Smart Speaker è un altoparlante/sveglia dal prezzo concorrenziale che ora ha anche la capacità di accoppiarsi con altri altoparlanti intelligenti

Il sempre più popolare servizio di YouTube Kids è finalmente sbarcato su smart display, Google Home e televisori collegati con Cast

Alcune funzioni di Digital Wellbeing sono arrivate sull'app di Google Home.

Un nuovo aggiornamento rende decisamente più comodo l'utilizzo di NVIDIA SHIELD TV attraverso Google Home grazie a tutta una serie di comandi vocali da impartire a Google Assistant

Google Home e Google Assistant supportano ora il controllo diretto dei telecomandi intelligenti Logitech Harmony. La compatibilità è arrivata dopo una lunga attesa.

Sono arrivate nuove promozioni sul Google Store. Chi avesse intenzione di acquistare un Google Home o un Google Home Mini direttamente dal negozio online di Big G può usufruire di un periodo di prova di YouTube Music Premium, il nuovo servizio di streaming Musicale, gratuito per 6 mesi o quasi.

La pagina di presentazione sul Google Store di Google Home Mini presenta una novità interessante. Si tratta di una demo che consente di provare alcune funzionalità di Google Assistant direttamente via web. Per il momento la funzionalità non è tuttavia ancora arrivata in Italia ma è probabile un futuro roll out nei prossimi giorni.

Dopo la presentazione dei nuovi dispositivi Google, sappiamo ormai quasi tutto sulla loro dotazione hardware e software. Una piccola sorpresa però sembra arrivare da Google Home Hub, un device smart che purtroppo sembra destinato solamente a poche nazioni. Le

Nonostante abbia un sistema operativo destinato a questa tipologia di prodotti, Google ha utilizzato un software basato sulla piattaforma Chromecast per Google Home Hub, che abbiamo già visto da qualche parte.