Gli Stati Uniti hanno battuto la Russia nell' estrazione di petrolio

Migranti - perché una marea umana si muove dall’Honduras aGli Stati Uniti : Si mettono in fila, formano colonne, camminano anche per nove ore dal confine del Guatemala al Messico. Lasciano violenza, sopraffazione, povertà, a nessuno importa più di tanto che una volta arrivati al confine non sarà affatto facile attraversare quei chilometri di barriere che li separano dalla meta...

Migrante violentata nel centro di accoGlienza di Bari : arrestati i cinque responsabili : Una ragazza nigeriana di 24 anni è stata violentata da un connazionale che si è avvalso della complicità di altri quattro uomini.Continua a leggere

«La nostra lotta è mondiale» : un messaggio dal Brasile aGli Stati generali delle donne di Possibile : Noi, in Brasile, abbiamo attraversato una campagna politica molto difficile , contro il candidato di estrema destra, Jair Bolsonaro , che rappresenta il fascismo e un Possibile ritorno alla ...

WhatsApp mostrerà le inserzioni pubblicitarie nella sezione dedicata aGli Stati : Il Vice Presidente di WhatsApp ha confermato che le pubblicità arriveranno nell'applicazione e saranno mostrate tra gli Stati. L'articolo WhatsApp mostrerà le inserzioni pubblicitarie nella sezione dedicata agli Stati proviene da TuttoAndroid.

L'auto totalmente elettrica Tesla Model 3 vola neGli Stati Uniti! : ...si è messa alle spalle tutte le concorrenti del segmento berline medie premium comprese le tedesche endotermiche! Per ulteriori dettagli Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza ...

Gli Stati Uniti accusano hacker cinesi di aver violato progetti aerospaziali : Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’incriminazione di dieci persone accusate di aver effettuato un attacco hacker ai danni di compagnie aerospaziali e di averne trafugato informazioni riservate. Gli accusati sarebbero spie cinesi che per anni hanno violato i sistemi di differenti compagnie statunitensi e non. Pare che nel periodo intercorso tra l’inizio del 2010 fino a maggio 2015, siano Stati portati degli attacchi ...

Trump vuole mettere fine allo ius soli neGli Stati Uniti : 'Questa situazione è assurda - deve finire' : Il Presidente degli Stati Uniti ha rivelato il 30 ottobre 2018 di voler mettere fine allo ius soli. 'Siamo l'unico Paese al mondo dove se una persona arriva e ha un bambino, questo bambino è cittadino statunitense, con tutti i conseguenti vantaggi. Questo è ridicolo e deve finire. Lo farò presto con un nuovo decreto'. ...

NeGli Stati Uniti c’è un problema con il diritto di voto : Alcuni accusano Brian Kemp, il candidato governatore repubblicano, di voler togliere il diritto di voto alle minoranze pur di vincere. Leggi

"Nel 2020 guerra civile neGli Stati Uniti". La profezia che getta tutti nel panico : La guerra civile potrebbe scoppiare negli Stati Uniti d'America dopo le elezioni presidenziali del 2020 secondo lo storico Neil Ferguson dell'università di HarvardL'articolo riportato dal Sunady Times riporta la notizia dello studioso americano Ferguson che avrebbe predetto lo scoppio di una guerra civile dopo le elezioni presidenziali del 2020 traguardo definitivo della scissione che da anni, dopo l'elezione di Trump, è tangibile all'interno ...

Sanità - acquistati dalle Asl ma venduti dalle farmacie : l’affare dei medicinali che Gli ospedali non riescono a distribuire : Ci sono centinaia di migliaia di medicinali, acquistati dalle aziende sanitarie, che ogni anno potrebbero essere distribuiti direttamente dagli ospedali e invece troviamo sempre più spesso nelle farmacie private con prezzi diversi per ogni regione. “Nei primi nove mesi del 2018 abbiamo pagato 640mila euro alle farmacie per la distribuzione di 158mila scatole di farmaci salvavita”, dice Corrado Busani, direttore del dipartimento farmaceutico ...

NeGli Stati Uniti gli smartphone si cambiano con meno frequenza : Uno studio condotto da HYLA Mobile Inc. ci dice che gli utenti statunitensi ora attendono in media 2,83 anni prima di cambiare il proprio smartphone L'articolo Negli Stati Uniti gli smartphone si cambiano con meno frequenza proviene da TuttoAndroid.

Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso neGli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato 5.200 soldati lungo il confine con il Messico per impedire l’ingresso nel paese dei migranti della carovana partita due settimane fa dall’Honduras. L’invio dei soldati arriva dopo giorni in cui Trump The post Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras appeared first on Il Post.

PlayStation Classic : quale regione ha i titoli miGliori? : Dopo aver annunciato PlayStation Classic, Sony ha recentemente svelato la lista di titoli presenti nella versione occidentale della sua mini console, in molti si sono lamentati dell'assenza di nomi del calibro di Parasite Eve, Crash Bandicoot, Silent Hill e Spyro the Dragon. Come riporta Dualshockers, ecco la lista dei titoli della versione in questione:Inoltre è emerso che la versione giapponese di PlayStation Classic avrà una line up diversa ...

NeGli Stati Uniti sono in aumento le streghe Wicca : L'aumento delle autodefinite streghe 'potrebbe anche essere il risultato dell'azione di Satana', ha detto, che 'è attivamente al lavoro nel mondo per cercare di allontanare quante più persone ...