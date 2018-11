Gli Anunnaki e la potenza della Tavola del Destino

universo7p

(Di giovedì 1 novembre 2018) Glie ladelLe Tavole sumere portano alla luce molti misteri sugli, misteri che dopo molti anni non sono stati decifrati, uno di questi è di certo ladei Destini (in lingua accadica: ṭup šīmātu, ṭuppi šīmāti; sumerico: DUB.NAM.(TAR).MEŠ) un oggetto religioso mesopotamico, consistente in unascritta in cuneiforme e contenente il “” (šīmtu, in sumerico: NAM, anche NAM.TAR), quindi, il futuro dell’intero Cosmo e di ogni suo componente. IL dio custodedelè Enlil mentre, nella successiva cultura babilonese, il conquistatoresua conoscenza è il dio Marduk. Il tardo poema teogonico e cosmogonico babilonese Enûma Eliš vuole infatti che la prima detentricefosse stata la dea Tiāmat, progenitrice del Cosmo, la quale, successivamente, l’abbia condivisa ...