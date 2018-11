Giuseppe Carboni | il nuovo direttore del Tg1 | Vengo dai piani bassi del

blogo

(Di giovedì 1 novembre 2018) Ildel Tg1, che subentra ad Andrea Montanari, si chiama. Romano, classe 1961, è un giornalista ed esperto di musica e spettacoli, nonché caporedattore del Tg2 dal 2011 nella sezione politica. La sua carriera è stata all'insegna della Rai, sin dal lontano 1979: ha lavorato a Controcanto su Radio 3 per quattro anni, poi Stereo Notte con Biagio Agnes, nell'89 comincia a collaborare con il Tg2 per la sezione spettacoli, nel '95 (anno della sua assunzione) fa un anno al TgR del Trentino, quindi torna al Tg2, dove collabora con Medicina 33 e Tg2 Dossier, fino alla nomina di caporedattore. Si definisce un "prodotto aziendale" della Rai. "Ho detto a tutti che sono il Signor Nessuno. E tutti hanno scritto che sono il Signor Nessuno. Mi sento in un frullatore ...daidel giornalismo. Nasco in una radio privata, ho fatto tanta gavetta. ...