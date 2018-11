Giulia De Lellis insieme a Ignazio Moser | “Tranquilla Cecilia!”

Giulia De Lellis e Ignazio insieme in discoteca : pace fatta dopo Andrea : Giulia De Lellis e Ignazio Moser tornano amici: pace fatta dopo la rottura con Andrea Damante Ad aver lasciato tutti senza parole non fu solo la rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A sorprende i fan dell’ex coppia fu anche l’improvvisa rottura tra l’ex gieffina e il suo caro amico Ignazio Moser. I […] L'articolo Giulia De Lellis e Ignazio insieme in discoteca: pace fatta dopo Andrea proviene da Gossip e Tv.

Alfonso Signorini cerca di fare chiarezza : “I casi di Francesco Monte e Giulia De Lellis sono diversi - frasi di lei omofobe” : Dopo la valanga di polemiche che gli si sono abbattute addosso per la parziale assoluzione concessa a Francesco Monte in diretta al Grande Fratello Vip 2018, Alfonso Signorini cerca di fare chiarezza e, in... L'articolo Alfonso Signorini cerca di fare chiarezza: “I casi di Francesco Monte e Giulia De Lellis sono diversi, frasi di lei omofobe” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gf Vip 2018 - Alfonso Signorini : "Giulia De Lellis? Discorso omofobo - Francesco Monte ha fatto marcia indietro intelligentemente" : Alfonso Signorini, a poche ore dalla settima puntata del 'Grande Fratello Vip', ha voluto spiegare perché ha difeso, a spada tratta, Francesco Monte dalle accuse di omofobia. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' aveva etichettato come "schifo", il bacio giocoso tra due donne (avvenuto tra Giulia Salemi e Martina Hamdy).prosegui la letturaGf Vip 2018, Alfonso Signorini: "Giulia De Lellis? Discorso omofobo, Francesco Monte ha fatto marcia ...

Giulia De Lellis si racconta ai fan : la sua più grande paura e l’amore : Giulia De Lellis a cuore aperto: le parole sull’amore e le paure più grandi Giulia De Lellis torna ad aprire il suo cuore ai milioni di followers che la seguono quotidianamente su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha fatta di strada da quando era solo la corteggiatrice di Andrea Damante. La simpatica […] L'articolo Giulia De Lellis si racconta ai fan: la sua più grande paura e l’amore proviene da Gossip ...

Giulia De Lellis sta per tornare in tv? Le stories che insospettiscono : Alcune domande, a cui Davide Maggio ha risposto nelle sue stories di Instagram, alludono ad un possibile ritorno di Giulia...

Giulia De Lellis in un nuovo programma TV? Tante novità in arrivo : nuovo programma TV per Giulia De Lellis? Cosa bolle in pentola per Giulia De Lellis? La vedremo in un nuovo programma TV? Gli ultimi rumor sulla carriera dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex gieffina ed ex di Andrea Damante vengono direttamente dalle Instagram Stories di Davide Maggio che è di sicuro una fonte attendibile. […] L'articolo Giulia De Lellis in un nuovo programma TV? Tante novità in arrivo proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis star internazionale? «È la più pagata dopo Chiara Ferragni e Di Vaio» : Giulia De Lellis conquista l'America? L'ex fidanzata di Andrea Damante starebbe vivendo un momento d'oro. dopo il presunto fidanzamento con l'amico Cristiano, che lei poi avrebbe...

Giulia De Lellis la più pagata dopo Ferragni e Di Vaio : ‘Un lavoro faticoso’ : Che cosa c’è dietro l’attività come influencer di Giulia De Lellis? “Un lavoro faticoso”, afferma lei, precisando che effettivamente “può sembrare strano dirlo”, ma tant’è. La ex corteggiatrice di Uomini e donne, poi ex gieffina vip, è diventata nel giro di poco tempo una delle persone più seguite sui social creando intorno a sé un piccolo impero, ma il merito non è esclusivamente suo come tiene a ...

Giulia De Lellis contro chi la critica su Instagram : dopo il silenzio - ora pala lei : Giulia De Lellis contro tutti: risponde con un messaggio preciso Giulia De Lellis ha scritto un messaggio contro chi la critica su Instagram. dopo un lungo silenzio (dovuto al fatto di voler evitare i gossip su lei e Cristiano), l’influencer ha deciso di scrivere qualcosa per i suoi detrattori. Proprio adesso che ha raggiunto un […] L'articolo Giulia De Lellis contro chi la critica su Instagram: dopo il silenzio, ora pala lei ...

Giulia De Lellis : la verità sul nuovo fidanzato e su Andrea Damante : Giulia De Lellis svela tutta la verità sul nuovo fidanzato e sull’ex Andrea Damante. La fashion blogger, che su Instagram conta più di 3 milioni di follower, ha concluso da poco la sua relazione con Andrea Damante, conosciuto negli studi di Uomini e Donne. Anche sei i fan sognano un ritorno di fiamma per la coppia, Giulia De Lellis ha chiarito che non ci sarà. “Non c’è e non ci sarà un ritorno – ha chiarito l’influencer ...

Giulia De Lellis sulla Ferragni : 'È una mamma strafiga ma non comprerei la sua acqua' : Giulia De Lellis è la nuova Chiara Ferragni? E' questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche mese, e più precisamente da quando ci si è resi conto del successo inarrestabile della romana. Ad un giornalista di Libero che la paragonava alla più popolare fashion blogger, la ventenne ha confessato cosa pensa realmente di lei: l'influencer apprezza la collega sia come madre che come imprenditrice, ma non approva la ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante : "Nessun ritorno di fiamma" : Giulia De Lellis torna a ribadire la fine della sua storia d'amore con Andrea Damante. A Libero l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela: Non c’è e non ci sarà un ritorno. Non ho rimpianti, ormai il rapporto era saturo. Resta il ricordo bello di aver costruito una relazione autentica in un luogo come la tv. Una risposta lapidaria quella dell'influencer, che sembra non dare speranze alle fan dei Damellis. Intanto, però, non si sbottona ...

Giulia De Lellis smentisce fidanzamento con Cristiano Iovino/ E su Andrea Damante : “Resta il ricordo - ma…” : Giulia De Lellis delude gli appassionati di gossip e smentisce la sua relazione d'amore con Cristiano Iovino. Successivamente ha anche smentito un possibile ritorno di fiamma con Damante.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:14:00 GMT)

Giulia De Lellis : “Cristiano non è il mio fidanzato” - e poi parla di Andrea Damante : Giulia De Lellis e Cristiano: il fidanzamento non c’è mai stato Giulia De Lellis e Cristiano non stanno insieme. Lo ha detto lei. E finalmente! Dopo un lungo silenzio, l’influencer ha parlato della sua vita privata, rispondendo per la prima volta a una precisa domanda fatta dal giornalista Gianluca Veneziani del quotidiano Libero sul quello […] L'articolo Giulia De Lellis: “Cristiano non è il mio fidanzato”, e poi ...