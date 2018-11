Giudice | un turno al genoano Criscito

Giudice di A : un turno a Rogerio e Felipe : ROMA, 9 OTT - Sono due i giocatori fermati, entrambi per una giornata, dal Giudice sportivo della Serie A, dopo le partite dell'8/a giornata di campionato. Si tratta di Rogerio del Sassuolo, che era ...

Giudice sportivo : un turno alla curva della Juve. Contro il Genoa chiusa la Sud : Un turno di stop per Mario Rui, Napoli, per la doppia ammonizione rimediata nel big match Contro la Juve di sabato e i primi due diffidati del campionato, Barillà, Parma, e Felipe, Spal,, che hanno ...

Giudice - curva Juventus chiusa un turno : 17.53 Il Giudice sportivo ha decretato la chiusura per un turno della curva della Juventus (tribuna Sud 1° e 2° anello) per cori razzisti durante la partita con il Napoli di sabato scorso. Al club bianconero anche multa di 10.000 euro. In particolare il Giudice parla di coro discriminatorio di "matrice evidentemente razziale" nei confronti del giocatore del Napoli, Koulibaly.