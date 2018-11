Giudice Serie B | due giornate a Rispoli

Serie B - Giudice sportivo : 2 turni a Rispoli del Palermo : MILANO - In riferimento alle partite della decima giornata di Serie B, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Andrea Rispoli del Palermo 'per condotta gravemente antisportiva: per avere ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 novembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo dopo Milan-Genoa : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’1 novembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CRISCITO Domenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). SCARICA GRATIS ...

Giudice sportivo - gli squalificati in Serie A per la decima giornata : Tre calciatori e un allenatore, Walter Mazzarri, sono stati fermati dal Giudice sportivo in vista della prossima giornata di Serie A . Sono queste le decisioni arrivate al termine del decimo turno di ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una bottiglia di acqua piena in direzione dell’Arbitro e dei calciatori ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco-Posillipo 0-5. Il Giudice Sportivo dà partita persa ai liguri - che annunciano ricorso : Si è fatta attendere più a lungo del solito, ma alla fine è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo: Pro Recco-Posillipo, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto, non disputata sabato scorso per indisponibilità della piscina di Sori, è stata data vinta a tavolino per 0-5 alla formazione campana. Versioni contrastanti circa le tempistiche degli eventi erano emerse fin da subito nei comunicati rilasciati ...

Serie A - Giudice Sportivo : solo due calciatori squalificati - punito anche un dirigente : La nona giornata di Serie A appena conclusa non porta con sé numerose sanzioni da parte del Giudice Sportivo. Infatti, sono soltanto due i calciatori di Serie A squalificati per il prossimo turno di campionato, entrambi espulsi nei rispettivi match: il portiere della SPAL Vanja Milinkovic-Savic, che ha ricevuto un doppio giallo nella gara dell’Olimpico contro la Roma, e il difensore del ChievoVerona Federico Barba, anch’egli ...

Squalificati Serie C - le decisioni del Giudice sportivo : SQUALIFICHE Serie C- Il giudice sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 15 Ottobre 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL 13 E 14 OTTOBRE 2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: SOCIETA’ AMMENDA € 1.500,00 ALBINOLEFFE ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : stangata per Schiavi : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione ...

Serie A - il responso del Giudice sportivo : multa per Correa : La Lega Calcio, tramite un comunicato, ha reso noto il responso del giudice sportivo riguardo gli squalificati nell’ultima giornata di campionato. Due giocatori sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo. Si tratta del terzino brasiliano Rogerio, espulso in occasione di Napoli-Sassuolo, e del difensore della SPAL Felipe che è stato ammonito contro l’Inter ed era già diffidato. […] L'articolo Serie A, il responso del ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il Sostituto giudice sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara ...

Giudice Serie A : un turno a Mario Rui : ANSA, - ROMA, 2 OTT - Un turno di squalifica è stato inflitto dal Giudice sportivo della Serie A a Mario Rui del Napoli, espulso sabato nel match di Torino contro la Juve. Cinque mila euro di multa ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : provvedimento nei confronti di Gasperini : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di ...