Giro d' Italia | nel 2019 le tappe durissime | perché a Nibali farà impazzire

È ancora il Giro d'Italia oppure è divenuto il Giro della Padania? Gli organizzatori hanno infatti deciso di far piegare il manubrio ai ciclisti, in occasione della 102esima edizione (l'11 maggio prossimo avrà inizio) appena dopo aver toccato San Giovanni Rotondo, forse per la rituale benedizione di Padre Pio. Più a sud del nord della Puglia non si arriva.

Giro d’Italia 2019 - Gianni Moscon : “Mi piacerebbe mettermi alla prova per la classifica. In maglia rosa dopo le cronometro? Ci spero” : ESCLUSIVA OA SPORT – Gianni Moscon ieri era presente a Milano dove è stato presentato il Giro d’Italia 2019. L’alfiere del Team Sky spera di essere grande protagonista nella prossima edizione della Corsa rosa e tutto il suo entusiasmo traspare dalle dichiarazioni che ha rilasciato al nostro direttore Federico Militello. Gianni, cosa ne pensi del percorso? E’ un percorso bello, ci sono tre cronometro e degli arrivi in ...

Percorso Giro d’Italia 2019 - tutte le salite e i GPM della Corsa Rosa : 43 ascese - ci sono Gavia e Mortirolo! : Saranno ben 43 le salite previste al Giro d’Italia 2019, spalmate lungo 21 tappe ma concentrate in particolar modo nella seconda parte dove sono inserite delle frazioni da urlo. Vediamo nel dettagliato tutte le salite del Giro d’Italia e il dettaglio altimetrico specifico delle ascese che risulteranno determinanti per la classifica generale. PRIMA TAPPA (sabato 11 maggio): Bologna-Bologna, 8,2 km (cronometro individuale) San Luca ...

Giro d’Italia 2019 - la furia di Giorgia Meloni : “il Sud è stato completamente dimenticato” : Il presidente del partito ‘Fratelli d’Italia’ ha criticato la decisione degli organizzatori del Giro d’Italia di non inserire nel programma tappe al Sud “Un Giro d’Italia senza il Sud, quest’anno il meridione è stato completamente lasciato fuori dalla competizione. Non basta l’enorme divario già esistente a livello economico, infrastrutturale e sociale, ora anche lo sport è divisivo. La più ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Cassani : “Moscon può indossare la maglia rosa e fare classifica al Tour in futuro. Percorso adatto a Nibali” : Ieri è stato presentato il Giro d’Italia 2019 negli studi Rai di Milano. Si è alzato il velo sul Percorso della prossima Corsa rosa che si correrà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Si preannuncia grande spettacolo sulle strade del Bel Paese perché il tracciato è molto variegato e intrigante, con tre cronometro ma anche tantissime salite tra cui spiccano Gavia e Mortirolo. All’evento di presentazione non poteva mancare Davide ...

Giro d’Italia 2019 - percorso adatto a Vincenzo Nibali? C’è lo spazio per attaccare in montagna : È stato presentato a Milano nella giornata di ieri il percorso del Giro d’Italia numero 102. Ventuno, come di consueto, le tappe: partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Tracciato davvero ben variegato, con possibilità per i corridori completi di esprimersi al meglio. Ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo, ma tutte quante non da specialisti puri. La carta, ...

La "rivoluzione" rétro del Giro : nel 2019 si correrà solo in Italia : Un abbrivio bello e suggestivo, che darà chiaramente un volto all'edizione numero 102 presentata da Rcs Sport ieri a Milano. Poi però bisognerà aspettare una settimana per vedere qualcosa di ...

Giro d’Italia 2019 : il percorso - le date - le 21 tappe e tutti i principali partecipanti : Il percorso del Giro d’Italia 2019 si preannuncia particolarmente stuzzicante e accattivante, la Corsa Rosa ormai giunta alla 102^ edizione regalerà sicuramente grandi emozioni perché si snoderà per un tracciato molto interessante e variegato che esce anche dagli abituali schemi a cui eravamo abituati nelle ultime stagione. Addirittura tre cronometro ma molto impegnative, nessuna salita di rilievo fino alla dodicesima tappa, poi una ...

Il Giro d'Italia torna in Abruzzo : la settima tappa attraverserà la provincia di Chieti : Soddisfatto l'assessore regionale allo Sport, Silvio Paolucci: Sono contento che gli organizzatori del Giro d'Italia, su nostra indicazione, abbiano voluto regalare all'Abruzzo un altro appuntamento ...

Giro d’Italia 2019 - l’analisi del percorso del Direttore Federico Militello. Cronometro non decisive - Gavia-Mortirolo da brividi : E’ un percorso intrigante quello che affronteranno i corridori al Giro d’Italia 2019. A prima vista, con tre prove individuali contro il tempo, sembrerebbe disegnato su misura per i cronomen. Analizzandolo più in profondità si comprende tuttavia come non manchi lo spazio per fare una differenza importante in salita. Rispetto agli ultimi anni non assisteremo a scontri in montagna già nella prima settimana. Il primo GPM di prima ...

Giro d’Italia 2019 : scoperto il percorso - ci sono Mortirolo e Gavia : Ecco il Giro d’Italia 2019. [VIDEO] Le tappe dell’edizione 102 della corsa rosa sono state presentate oggi a Milano alla presenza di grandi campioni come Chris Froome e Elia Viviani. Sara' un Giro con tre cronometro, ma anche tante salite a bilanciare la situazione tra specialisti delle prove contro il tempo e scalatori. La corsa partira' da Bologna con una crono particolarmente suggestiva ed impegnativa con il finale sulla collina di San Luca. ...

Percorso Giro d’Italia 2019 : tutte le salite. Gavia - Mortirolo e tanti tapponi di montagna : le tappe principali : Il Giro d’Italia 2019 sarà caratterizzato da diverse salite anche se la maggior parte sarà collocata nella seconda parte, il Percorso della Corsa Rosa si preannuncia particolarmente selettivo anche se la sua conformazione è un po’ differente rispetto a quella a cui eravamo stati abituati nelle ultime stagioni: saranno presenti ben tre cronometro, nei primi 12 giorni non ci saranno arrivi in salita e le ascese non saranno così ...