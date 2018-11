GF VIP | Signorini spiega perché non è intervenuto nella lite tra Corona e la Blasi

Grande Fratello VIP - perché Signorini ha taciuto sulla rissa Corona-Blasi : lui rivela tutto : Non è passato inosservato il silenzio del direttore di Chi, Alfonso Signorni, durante la rissa al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Intervistato a La Repubblica delle donne, però, ...

Gf VIP 2018 - Alfonso Signorini : "Giulia De Lellis? Discorso omofobo - Francesco Monte ha fatto marcia indietro intelligentemente" : Alfonso Signorini , a poche ore dalla settima puntata del 'Grande Fratello Vip', ha voluto spiegare perché ha difeso, a spada tratta, Francesco Monte dalle accuse di omofobia. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' aveva etichettato come "schifo", il bacio giocoso tra due donne (avvenuto tra Giulia Salemi e Martina Hamdy).prosegui la letturaGf Vip 2018 , Alfonso Signorini : "Giulia De Lellis? Discorso omofobo , Francesco Monte ha fatto marcia ...

Grande Fratello VIP - Alfonso Signorini denuncia Fabrizio Corona : violentissimo raptus dopo la rissa : dopo lo scontro epocale in diretta al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona , l'ex paparazzo sarebbe tornato nel suo camper-camerino, messo a disposizione dalla produzione del reality, ...

Selvaggia Lucarelli Vs Alfonso Signorini/ Lite Corona-Blasi : "Opinionista moralista muto sulla sedia" (GF VIP ) : La Lite Corona-Blasi colpa di uno dei due? Selvaggia Lucarelli ha un'idea precisa a riguardo ma, soprattutto, su Alfonso Signorini rimasto senza parole ieri sera.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:47:00 GMT)

Alfonso Signorini vuole aiutare La Marchesa : le parole dette al GF VIP : La Marchesa D’Aragona e Signorini: cosa si sono detti al microfono al GF Vip La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è stata eliminata ieri sera in diretta al Grande Fratello Vip 3, e una volta arrivata in studio ha affermato che era comunque felice per dove fosse arrivata. Certamente le avrebbe fatto piacere se la redazione l’avesse nuovamente rispedita dentro la Casa, tuttavia, alla luce del percorso fatto, la Marchesa si è ...