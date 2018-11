GF Vip | Francesco Monte e Walter Nudo sbottano con Andrea Mainardi

GF Vip 3 - Alfonso Signorini spiega perché Francesco Monte non deve essere tacciato di omofobia : Doppiopesismo: questa l'accusa scagliata dai social nei confronti del direttore Alfonso Signorini, opinionista a bordo campo della terza edizione del Grande Fratello Vip. Secondo molti telespettatori, il giornalista avrebbe assolto con troppa leggerezza Francesco Monte nella scorsa puntata in diretta del reality show, reo di aver definito "schifoso" il bacio tra due ragazze. Eppure, appena un anno fa, aspri erano stati i toni nei riguardi ...

GF Vip : Ecco Perchè Alfonso Signorini Ha Difeso Francesco Monte! : Attorno ad Alfonso Signorini si sono accese delle polemiche riguardo alla settima puntata del Grande Fratello Vip. L’opinionista ha spiegato per quale motivo ha Difeso Francesco Monte, mentre durante l’edizione precedente, aveva attaccato Giulia De Lellis! Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip, hanno fatto discutere le dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini riguardo le esternazioni di Francesco Monte. L’ex ...

GF Vip - Francesco Monte è depresso. “Voi non sapete…” : Al Grande Fratello Vip continuano a tenere banco le esternazioni di Francesco Monte. Nelle ultime ore le frasi omofobe dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno fatto molto discutere anche a causa del ‘perdono’ di Alfonso Signorini che, invece, lo scorso anno aveva attaccato pesantemente Giulia De Lellis. Commentando con i coinquilini il bacio saffico tra Martina Hamdy e Giulia Salemi dovuto al gioco ‘obbligo o verità’, Monte ha spiegato: ...

Francesco Monte in difficoltà al GF Vip : “La gente mi rinfaccia che…” : Grande Fratello Vip: lo sfogo di Francesco Monte Questi ultimi giorni, inutile negarlo, sono stati abbastanza difficili per Francesco Monte. Difatti il giovane ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è finito nell’occhio del ciclone per l’aver pronunciato alcune frasi ritenute da molti spettatori da casa omofobe. E dopo tanto parlare anche nella puntata di Lunedì scorso del GF Vip, Alfonso ...

Francesco Monte triste al Gf Vip : “Non capiscono quello che ho nascosto” : Momento di tristezza per Francesco Monte al Grande Fratello Vip Un momento di tristezza per Francesco Monte al Gf Vip 2018. Si è isolato per un momento dal gruppo per poter rimanere solo con sé stesso. Ha bisogno di pensare. Deve capire se fino a questo punto il suo percorso è stato davvero positivo – […] L'articolo Francesco Monte triste al Gf Vip: “Non capiscono quello che ho nascosto” proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi spiazzata da Francesco Monte al Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte confonde Giulia Salemi Nella prime ore della mattina Giulia Salemi si è sfogata con Ivan Cattaneo e Silvia Provvedi. L’influencer, spiazzata da Francesco Monte, ha chiesto consiglio ai due cantanti. La Salemi ha sottolineato di non capire il 30enne di Taranto che, a sua detta sarebbe incoerente. Gli atteggiamenti di Francesco Monte infatti sarebbero contrastanti per Giulia che ha invece più volte ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e il bacio lesbo a Martina Hamdy : 'Francesco Monte non può reagire così' : 'Non puoi reagire così per un bacio'. Al Grande Fratello Vip prosegue la telenovela tra Francesco Monte e Giulia Salemi . Il loro tira-e-molla sentimentale vede l'attrice costantemente frustrata e ...

Gf Vip 2018 - Alfonso Signorini : "Giulia De Lellis? Discorso omofobo - Francesco Monte ha fatto marcia indietro intelligentemente" : Alfonso Signorini, a poche ore dalla settima puntata del 'Grande Fratello Vip', ha voluto spiegare perché ha difeso, a spada tratta, Francesco Monte dalle accuse di omofobia. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' aveva etichettato come "schifo", il bacio giocoso tra due donne (avvenuto tra Giulia Salemi e Martina Hamdy).prosegui la letturaGf Vip 2018, Alfonso Signorini: "Giulia De Lellis? Discorso omofobo, Francesco Monte ha fatto marcia ...

Grande Fratello Vip - a Francesco Monte fa 'schifo' il bacio lesbo : parla in diretta - lo massacrano : Francesco Monte è finito nell'occhio del ciclone per una frase al Grande Fratello Vip dal vago sapore omofobo. Lo scorso sabato sera gli inquilini era impegnati nel sempreverde gioco della bottiglia. ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte è raccomandato? Cosa è stato notato : Francesco Monte nella bufera. Dopo le frasi omofobe, quel che è accaduto durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 29 ottobre 2018 non è passato inosservato. “Mi ha fatto schifo”, ha detto Francesco Monte facendo riferimento a un bacio appassionato tra due donne, Giulia Salemi e Martina Hamdy. Il pubblico era certo che Francesco Monte sarebbe stato rimproverato per le sue parole o che la produzione ...

GF Vip : Francesco Monte è intoccabile? Come mai il discorso sull’omofobia glielo hanno fanno passare facilmente? : Si era bene inteso che Francesco Monte rappresenti una sorta di intoccabile per questa edizione del Grande Fratello Vip. Perché un caso di “omofobia” così palese, una frase così gretta e retrograda (la ricordiamo: “Mi... L'articolo GF VIP: Francesco Monte è intoccabile? Come mai il discorso sull’omofobia glielo hanno fanno passare facilmente? proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF Vip - Francesco Monte si difende dalle accuse di omofobia : "Ho tanti amici gay" : Molti sono stati i temi affrontati durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 29 ottobre: non poteva mancare la discussione sulle parole pronunciate da Francesco Monte in seguito al bacio dato per gioco da Giulia Salemi a Martina, ritenute omofobe dagli utenti del web. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto la possibilità di difendersi, visto che in molti non avevano apprezzato i commenti fatti dal giovane: il contatto fisico tra le ...