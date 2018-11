GF Vip Elia Fongaro rivelazione choc della mamma di Giulia Salemi

Elia Fongaro - il post su Instagram dopo l'uscita dal GF Vip : Lunedì sera durante la puntata del GF Vip, il reality show di Canale 5, ha visto l'uscita di scena dell'amato e odiato Elia Fongaro . Da settimane in nomination, criticato dai coinquilini per il suo ...

GFVip 2018 - la mamma di Giulia Salemi rivela : ‘Elia Fongaro mi ha spogliata con gli occhi’ : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 si è avvicinato molto a Jane Alexander, tanto che lei ha deciso di lasciare il compagno che la attendeva fuori dall’abitazione di cinecittà, eppure Elia Fongaro avrebbe provato a sedurre anche un’altra donna più grande di lui. Si tratta di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi che ha rivelato il retroscena a Casa Signorini, il programma web di Alfonso Signorini (QUI il video) La rivelazione di ...

Grande Fratello Vip 2018 - l’aereo dei fan di Elia fa discutere la Casa : «Tutti falsi dentro - il più vero fuori» : Grande Fratello Vip Amaro risveglio per gli abitanti della Casa del Grande Fratello Vip: la solita routine mattutina viene interrotta dal volo di un aereo recante il messaggio “Tutti falsi dentro, il più vero fuori. Elia fan”, evidentemente scritto da alcuni supporter dell’ex velino Fongaro, eliminato nella puntata di lunedì scorso. “Io per essere vera sto uscendo. Avrei dovuto ascoltare il consiglio di essere falsa“ reagisce ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro nasconde una relazione all'insaputa di tutti? : Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone ha alimentato molti dubbi sull'onestà di Elia Fongaro e dei sentimenti che dice di nutrire per Jane Alexander. In confessionale, il giornalista romano, ha dichiarato: "Ho la certezza che la povera Jane non capisca che quest’uomo non ha il ben che minimo affetto nei suoi confronti. Se lo dico ci sarà un motivo".--Anche Ivan Cattaneo si è lasciato sfuggire alcune frasi ...

Grande Fratello Vip : Elia ci ha provò con Fariba - mamma di Giulia Salemi : Elia Fongaro ci ha provato in passato con la mamma di Giulia Salemi? La risposta, almeno stando a quanto dichiara la signora Fariba, è positiva. La rivelazione è arrivata durante l'ospitata dell'ex concorrente di Pechino Express a Casa Signorini. In particolare Fariba ha preso le difese dell'ex velino di Striscia la notizia, accusato nelle ultime ore di aver mostrato un finto interesse all'interno della Casa del Grande Fratello Vip nei ...

Gf Vip 2018 - Elia Fongaro : "Essere onesti e veri non paga sempre" : Elia Fongaro, a poche ore dall'esclusione dal Grande Fratello Vip, si è riappropriato dei propri social. Su Instagram, l'ex velino ha voluto affidare ai propri fan un messaggio di ringraziamento per il sostegno dimostrato durante tutta l'avventura nella casa di Cinecittà: Eccomi di nuovo qua: Ciaoooo!! Come sapete purtroppo ieri sono uscito dalla casa del @grandefratellotv e da questo momento torno in possesso dei miei social. Vi ...

