Genoa | la sconfitta di ieri porta con sè qualche strascico | contro l’Inter assente un

(Di giovedì 1 novembre 2018) Come se non bastasse laall’ultimo secondo, ilperde un elemento imntissimo della formazione titolare in vista del prossimo impegnol’Inter. La partita si giocherà sabato alle 15, ancora una volta a “San Siro”, e i rossoblu saranno privi del loro capitano Domenico Criscito, chesera è stato ammonito per la quinta volta nelle prime dieci giornate di campionato (una pericolosa media di un cartellino ogni due match) ed è stato squalificato per un turno. È verosimile che al suo posto giochi uno tra Gunter e Zukanovic: il favorito allo stato attuale sembra essere il bosniaco, cheha giocatometro più avanti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ladicon sè...