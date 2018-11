GE | oltre venti incendi sospetti

Maltempo in Svizzera : piogge intense e venti a oltre 200 Km/h : Il Maltempo ha continuato a imperversare in Svizzera anche la scorsa notte con raffiche di vento che hanno superato i 200 km/h e intense precipitazioni locali. Alberi caduti hanno provocato interruzione dei collegamenti nei trasporti in particolare nei Grigioni. Le piogge intense in Ticino hanno gonfiato corsi d’acqua e fiumi e lo stesso si è verificato per il Lago Maggiore: nell’intero cantone il pericolo di inondazioni è ...

Maltempo - Vigili del Fuoco : oltre 9 mila interventi in tutta Italia : Situazione che resta di emergenza in Italia a causa del Maltempo che dalla mattina di ieri sta interessando diverse regioni. Nonostante miglioramenti meteo in Campania e Toscana, sono numerosi gli interventi – oltre 9 mila quelli effettuato sinora – che ancora tengono impegnati i 6 mila Vigili del Fuoco al lavoro. Il numero piu’ alto di soccorsi (2.800) e’ stato eseguito in Toscana, perlopiu’ per alberi sradicati, ...

oltre 7.000 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo : Roma, 30 ott., askanews, - Il maltempo continua a interessare la Toscana, in modo particolare le provincie di Livorno e Grosseto, dove le squadre operative sono tuttora impegnate in numerosi ...

Maltempo : a Milano oltre 100 interventi vigili del fuoco nella notte : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - Sono oltre 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco milanesi nelle ultime 24 ore a causa del Maltempo. nella sola provincia di Milano la notte scorsa gli interventi sono stati più di un centinaio a causa di alberi pericolanti, allagamenti o tegole e antenne a

Emergenza maltempo - oltre 300 gli interventi dei Vigili del Fuoco : VENEZIA Per poter far fronte a l'Emergenza maltempo la direzione interregionale dei Vigili del Fuoco ha deciso il raddoppio dei turni dei comandi di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia, Belluno ...

Maltempo : a Roma vento forte - alberi e tegole caduti : oltre 140 interventi : AGI, - Roma, 29 ott. - Il forte vento che sta soffiando su Roma ha causato numerose cadute di rami e di alberi, ma anche coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni trascinati via. I vigili ...

Allerta Sicilia : venti tempestosi domani - raffiche fin'oltre i 100 km orari : Forti venti dai quadranti meridionali stanno interessando nelle ultime ore la Sicilia, nella fattispecie l'area settentrionale dell'Isola (leggi qui). La situazione purtroppo non migliorerà fino a...

Chirurgia - fratture : ogni anno in Italia oltre 1 milione di interventi : ogni anno in Italia vengono eseguiti oltre un milione di interventi chirurgici su pazienti che hanno riportato un grave trauma, come le fratture articolari e quelle esposte. Su questo tema si confrontano ortopedici e traumatologi ospedalieri (Otodi) in occasione dell’11esimo Trauma Meeting, in corso a Riccione, ricordando che le fasce di età più colpite da questo tipo di traumi sono quella compresa tra i 19 e i 40 anni (80%) e quella degli ...

Ogni anno in Italia oltre un milione gli interventi chirurgici per le fratture : "Non esiste - conclude l'ortopedico Sebastiano Cudoni, presidente di Otodi - una reale politica sanitaria sulla medicina specialistica ortopedica. Non tutti gli ospedali in Italia hanno al loro ...

Salute - fratture articolari ed esposte : ogni anno in Italia oltre 1 milione di interventi : oltre un milione di interventi chirurgici vengono eseguiti ogni anno in Italia su pazienti che hanno riportato un grave trauma, come le fratture articolari e quelle esposte: ortopedici e traumatologi ospedalieri (Otodi) si confrontano sul tema in occasione dell’11° Trauma Meeting, in corso a Riccione. Gli esperti ricordano che le fasce di età più colpite da questo tipo di traumi sono quella compresa tra i 19 e i 40 anni (80%) e quella ...

Maltempo : a Teramo oltre 20 interventi dei Vigili del Fuoco : Il Maltempo, che a partire dalla prima mattina di oggi ha interessato ampie zone della provincia di Teramo, ha impegnato particolarmente i Vigili del Fuoco teramani. oltre 20 gli interventi effettuati per il prosciugamento di seminterrati e garage, per recuperare automezzi bloccati in sottopassi allagati e rimuovere alberi caduti sulle strade. I comuni maggiormente colpiti sono quelli della zona costiera e il copoluogo di Teramo. I Vigili del ...

Conclusi gli eventi della rassegna bellunese oltre le vette " Metafore uomini - luoghi della montagna Organizzatori e sponsor soddisfatti ... : ... dagli sportivi agli amanti dell'arte e " quest'anno in particolare, con il forte collegamento con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e i suoi 25 anni " della natura e della scienza. Buon gioco ha ...

Uragano Leslie nella storia - ad un passo dal Portogallo : impatto a breve con venti oltre 150 km/h : Uragano Leslie entra nella storia, mai così vicino all'Europa! A breve l'impatto sul Portogallo. Il ciclone tropicale Leslie è entrato nella storia : mai prima d'ora un Uragano Atlantico si era...

Maltempo Calabria : oltre 70 interventi dei Vigili del Fuoco nel Vibonese : “Sono stati oltre 70 gli interventi svolti dal personale dei Vigili del Fuoco nella notte e nella mattinata di oggi nell’area delle Serre e delle Preserre“. Lo comunica una nota del comando dei Vigili del Fuoco della Calabria. “In particolare – è detto nel comunicato – è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Catania per il trasporto da Polia al policlinico di ...