Gabriele Cirilli quarto giurato a Tale e quale show Anteprima Blogo

Gabriele Cirilli a Blogo : "Fuori da Tale e quale show per scelta mia - critici hanno pregiudizio verso di me" : "Non sono come quelli che devono per forza presenziare in tv. Ho una carriera trentennale, il mio pubblico è eterogeneo. Da Tale e quale non sono stato escluso, ma è stata una mia scelta, coadiuvata da Carlo, non esserci. Io vado in giro per l'Italia, c'è un amore nei miei confronti spropositato, sconsiderato. Non credo che fingano tutti, non credo che riempiano i teatri così per sfizio". Gabriele Cirilli ai microfoni di Blogo commenta ...