Forza Italia rompe a Nardò con Mellone | Paola Mita | Politica ondivaga | mi dimetto

Camera - ok al decreto Genova : proteste di Pd e Forza Italia | M5s : ostruzionismo : Pomo della discordia è stato soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia nel terremoto del 2017: "E' il collegio di Di Maio" attacca Orfini. "ostruzionismo sulla ricostruzione" ribatte la maggioranza. Forza Italia contesta Toninelli

La Camera approva il Decreto GenovaDure proteste di Pd e Forza Italia : "Fatto passare un condono per Ischia" : Sul Decreto Genova è andato in scena un nuovo scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd: pomo della discordia è stato soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia nel terremoto del 2017: "E' il collegio di Di Maio" attacca Orfini. Forza Italia contesta Toninelli

Dl Genova - via libera dalla Camera con 284 sì : Fdi vota con M5s e Lega. Pd e Leu contro. Forza Italia si astiene : Il via libera è arrivato dopo l’una di notte: la Camera ha approvato il decreto Genova. I sì sono stati 284, con i voti favorevoli dei partiti di governo, cioè Lega e Movimento 5 stelle, e quelli di Fratelli d’Italia. votano contro i deputati del Pd e di Leu (67 i no), mentre sono stati 41 gli astenuti, tutti di Forza Italia. Il testo va ora al Senato per la seconda lettura. A contrapporre i parlamentari di maggioranza e opposizione ...

Tav - Tria contestato alla Camera - da Forza Italia cartelli pro-Tav : Roma, 31 ott., askanews, - Il ministro Tria è stato contestato in Aula alla Camera durante lo svolgimento del question time, in particolare sulla risposta a un'interrogazione sull'impatto del mancato ...

Tav - Tria contestato alla Camera - da Forza Italia cartelli pro-Tav : Roma, 31 ott., askanews, - Il ministro Tria è stato contestato in Aula alla Camera durante lo svolgimento del question time, in particolare sulla risposta a un'interrogazione sull'impatto del mancato ...

Italia-Cina : ambasciatore Ruiyu Li - crescita tecnologica rende cruciale rafForzamento cooperazione internazionale : Roma, 30 ott 17:33 - , Agenzia Nova, - La forte crescita tecnologica che sta caratterizzando l'economia mondiale e trasformando rapidamente il settore industriale rende assolutamente... , Res,

Dl sicurezza - voto contrario anche da Forza Italia : Il Dl sicurezza su cui punta tutto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non convince neppure Forza Italia. 'Al momento il nostro voto è contrario. Alcune norme sono valide, ma ...

Sangalli - Unioncamere - : per Italia verde più Forza e primati : Roma, 30 ott., askanews, - 'Fa piacere, anno dopo anno, constatare la forza ed i primati di questa Italia 'verde', svelarne il dinamismo imprenditoriale, scoprirne le capacità sui mercati e l'...

La lezione della Merkel e il futuro di Forza Italia : Al direttore - Merz alors! Giuseppe De Filippi Angela Merkel, a tredici anni dalla sua prima volta da cancelliere della Germania, pensa giustamente alla sua successione. Lo stesso stanno facendo in ...

"Se Forza Italia non cambia allora è finita" : ... spaventata, cerca riferimenti altrove? E ancora è giusto fare deficit per rilanciare la crescita? È sul confronto tra idee e personalità, davanti al largo mondo del consenso e attraverso i ...

Europee - Salvini fa ripartire la destra ma (per ora) senza Forza Italia. Berlusconi : “Molli il M5s o stop a elezioni insieme” : Matteo Salvini riorganizza il campo del centrodestra. E il punto di partenza è Giorgia Meloni che invita a un faccia a faccia per parlare di elezioni Europee e di Roma. E a sua volta la Meloni allarga la squadra ai presidenti di Liguria e Sicilia Giovanni Toti e Nello Musumeci, protagonisti di vittorie e esperienze amministrative ben salde a destra, ma in allontanamento progressivo da Arcore. Ma a mancare in questa foto di gruppo per il momento ...

Torino : No Tav - sindacati e Forza Italia si fronteggiano davanti a Palazzo Civico : Momenti di tensione dinanzi al portone d'ingresso del municipio di Torino, dove oggi il Consiglio comunale discuterà l'ordine del giorno con cui il Comune chiederà al Governo di rinunciare alla ...

Torino : No Tav - sindacati e Forza Italia si fronteggiano davanti a Palazzo Civico : La polizia sbarra l'accesso al Municipio. E in Consiglio si discute la mozione Cinque Stelle che schiera ufficialmente la Città contro l'opera

Reggio Calabria - il Coordinamento Forza Italia Giovani : 'lavori al Granillo? La vergogna continua' : Inoltre, quando si dice "oltre il danno la beffa", per la partita contro la Juve Stabia, la nostra squadra era stata sorteggiata da Sport Italia per trasmettere il match in diretta nazionale. Così, ...