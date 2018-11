Forum Internazionale dello Spazio | appuntamento a Buenos Aires

meteoweb.eu

: 10° FORUM INTERNAZIONALE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE, GAMMAFORUM - BDaigo : 10° FORUM INTERNAZIONALE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE, GAMMAFORUM - DonneDelVinoFvg : RT @WineNewsIt: Le @donnedelvino di tutto il mondo fanno rete, con un unico messaggio: #stop alla violenza sulle donne. Il 16 novembre il #… - GammaDonna_ : RT @FondAccenture: Torna il Forum Internazionale dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile, promosso da @GammaDonna_ -

(Di giovedì 1 novembre 2018) È fissato per il primo di novembre il terzo, organizzato dall’International Astronautical Federation e dall’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con il governo argentino e la loro agenzia spaziale, la Conae. Ilè giunto al terzo, dopo l’esordio a Trento e l’Africa Chapter a Nairobi in Kenya, per scrivere il terzo capitolo di una storia che vuole le realtà spaziali, universitarie e industriali insieme per uno sviluppo sostenibile: the latin and carabbean chapter. Alta formazione, gestione delle risorse naturali e prevenzione dei disastri, cooperazione spaziale, sono questi i 3 argomenti chiave che verranno discussi dai rappresentanti delle 14 nazioni che interverranno alspaziale. Il prodotto del latin american american and carabbean chapter sarà laPage, un documento, che come il Trento Space Statement e la ...