Fortnite | la nuova patch introduce i palloncini | il personaggio Dim Mak Igor e molto altro

La patch 6.21 di Fortnite è stata rinviata e ha una nuova data di uscita : Come spesso accade nella giornata di mercoledì, molti giocatori di Fortnite si aspettavano la classica manutenzione delle 10:00 (ore italiane) e l'arrivo di una nuova patch con novità più o meno sostanziali. In questo caso la novità più attesa erano i Palloncini ma a quanto pare bisognerà attendere ancora alcune ore.Come segnalato da FortniteIntel, Epic Games ha infatti confermato attraverso Twitter che a causa di un problema scovato all'interno ...

eSports : novità per Fortnite - si riuscirà a volare con i palloncini nella nuova patch? : Sulla sezione notizie di Fortnite è apparsa una grande novità. Infatti, i palloncini di Fortnite stanno per prendere il volo nel battle royale di Epic Games. Il gioco ormai ha raggiunto una popolarità assurda, e continua a evolversi ogni mese, settimana e giorno. Grazie a questa capacità, è riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda per molti mesi, e ora va anche sopra grazie a questi nuovi mirabolanti oggetti. I palloncini di Fortnite ci ...

Fortnite : la patch v6.2 porta l’evento di Halloween - una nuova arma e altre novità : Anche oggi, come ogni settimana, è arrivato l’aggiornamento di Fortnite alla patch v6.2 che porta diverse novità, su tutte l’evento di Halloween, ma anche una nuova arma e la possibilità di riutilizzare il deltaplano in leggi di più...

Fortnite : la patch 6.20 introduce l'evento "Fortnitemares" - la nuova arma Sei colpi e molto altro : Come saprete, i server di Fortnite sono offline dalle 10 di questa mattina per l'arrivo del nuovo aggiornamento che introdurrà diverse novità nel popolare gioco di Epic.Sul sito ufficiale, sono comparse le note della patch, dalle quali apprendiamo quali sono queste novità. Innanzitutto, arriverà l'evento di Halloween, "Fortnitemares", presentato con una rima:"Venghino, venghino! Siete pronti allo spavento? Il nuovo Fortnite: l'incubo comincia ...

Quattro razzi per la nuova arma di Fortnite Stagione 6 - il Dispositivo di Lancio Quadruplo : Con l’aggiornamento della sezione Notizie di Fortnite Battle Royale Epic Games ha reso noto che è in arrivo una nuova arma. Nei prossimi giorni infatti dovrebbe essere rilasciata il il Dispositivo di Lancio Quadruplo che è un lanciarazzi in grado di sparare Quattro razzi alla volta con l’obiettivo di danneggiare un’area molto grande. Dalla descrizione inserita nella sezione Notizie è stato specificato : “accendi velocemente fino a 4 razzi per ...

Atletico Madrid - Fortnite e la nuova esultanza di Griezmann : Stesso Griezmann, nuova esultanza: l'attaccante francese fa quello che sa fare meglio, segna due reti contro il Brugge in Champions e Marca lo celebra: "Antoine de oro". In riferimento al Balon d'Or, ...

Fortnite prepara una nuova modalità a tempo limitato - indiscrezioni al 2 ottobre : Dopo oltre un anno passato indomabilmente sulla cresta dell'onda, Fortnite non ha di certo bisogno di presentazioni ulteriori: il titolo di stampo Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games si è infatti imposto prepotentemente all'attenzione di tutti, riuscendo a competere ad armi pari con produzioni ben più blasonate e dai budget indubbiamente più elevati. Il merito va ovviamente a una formula di gioco che si è rivelata essere vincente, ma ...

Fortnite pronta ad accogliere una nuova modalità? Le indiscrezioni al 29 settembre : La sesta stagione di Fortnite è ormai online per la gioia degli utenti di tutto il mondo, con il canonico carico di contenuti a corredo che espandono ulteriormente l'esperienza ludica offerta dalla componente PvP del titolo targato Epic Games. A più di un anno dal suo esordio sulla scena videoludica, il Battle Royale continua a macinare chilometri e chilometri digitali, con le fila della community che si allargano sempre più e sembrano non avere ...

Una nuova arma in Fortnite curerà gli utenti? Feedback dai fan per Epic Games : Come la community avrà ormai avuto modo di constatare, Fortnite è un titolo in costante e dinamica evoluzione: tanti sono gli aspetti tenuti sempre sotto stretto controllo da parte di Epic Games, il team che ha permesso al Battle Royale di divenire il punto di riferimento assoluto per il genere e uno dei punti di riferimento per quanto concerne il mercato videoludico. Ovviamente tantissima importanza la rivestono i cambiamenti che, a frequenza ...

Nuova Fortezza Portatile in Fortnite - come potrebbe cambiare la difesa : Le Sfide della Settimana 10 di Fortnite sono ancora in corso, moltissimi giocatori sono ancora alle prese con queste e per l'occasione abbiamo prodotto anche un'utile guida. I giocatori stanno cercando di fare del proprio meglio in attesa della Stagione 6, che dovrebbe arrivare tra il 24 e il 26 settembre. Epic Games comunque ha lavorato per offrire novità per tutti i giocatori con il prossimo reset di Fortnite. A quanto pare lo studio di ...

Fortnite : presto sarà aggiunta la nuova "Fortezza Portatile" : Mentre le Sfide della Settimana 10 della Stagione 5 di Fortnite Battle Royale sono in pieno svolgimento, non c'è dubbio che molti giocatori stanno facendo del loro meglio per portare a termine tutti gli obiettivi per prepararsi a ciò che Epic Games ha in serbo per la Stagione 6. Ovviamente, non significa che lo sviluppatore non porterà nuovi elementi a breve, poiché sembra che lo studio sia pronto ad aggiungere l'oggetto Port-a-Fortress al ...

Fortnite : vediamo in azione la nuova modalità "Getaway" in un video gameplay : Il prossimo grande aggiornamento di Fortnite aggiungerà al popolare gioco un nuovo evento chiamato High Stakes. Questo introdurrà un nuovo outfit e quattro maschere (nella foto sotto), oltre a una nuovissima Limited Time Mode chiamata "Getaway". Come segnala Gamespot, gli sviluppatori di Epic Games hanno mostrato proprio la nuova LTM per la prima volta durante uno streaming al PAX West. In questa modalità, alcune casseforti sono sparse per la ...